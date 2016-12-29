Где живут лучшие Деды Морозы России

Готовиться к чудесам Деды Морозы начинают в конце ноября: достают самые нарядные шубы, проверяют посохи, собирают мешки с подарками, придумывают новые развлечения для детей и взрослых. Лучшие из них отправляются в Карелию, где в городе Олонце уже в течение 16 лет проходят Игры Дедов Морозов.

Развернуть Пензенские Деды Морозы — победители Олонецких Игр разных лет © Дмитрий Карпов/ТАСС Пензенские Деды Морозы — победители Олонецких Игр разных лет © Дмитрий Карпов/ТАСС

Олонец — родина карельского морозца Паккайне, самого молодого из новогодних "дедушек".

Уже несколько раз главные призы «Олонецких игр Дедов Морозов» доставались пензенцам, которые становились членами жюри в Олонце, делали олимпийские елки и прославились в интернете, перепев хит Натали «Мужчина с бородой».

В 2016 году пензенской Гильдии Дедов Морозов исполнилось 52 года, это единственная официально зарегистрированная общественная организация Дедов Морозов, объединившая более 100 человек.

"Надеть красный кафтан и громко кричать "С Новым годом!" может каждый"

Председатель Гильдии пензенских Дедов Морозов, член жюри «Олонецких игр Дедов Морозов» 2015 года Алексей Лапин, он же Дед Мороз «Буба» (имя это он получил за образ Бубы Касторского из фильмов про неуловимых мстителей) в этом году собрал свою дружину в начале декабря.

— Зима началась, мороз есть, снег есть, считайте, что Деды Морозы поработали. Но впереди у нас нелегкая задача — разнести детишкам подарки, убедить взрослых в том, что новогоднее чудо существует и настоящая сказка есть. За 10–15 праздничных дней приходится отыграть до 150 представлений в детских садах, кружках и Домах культуры, провести 10–20 корпоративов для взрослых и еще несколько десятков частных поздравлений и вызовов. Такой темп под силу не каждому артисту, а халтурить в образе нельзя, — наставляет своих коллег председатель.

Алексею Лапину 28 лет, он профессиональный ведущий, "дедморозит" уже 16-й сезон.

— Для меня новогодний сезон, как отдельная жизнь. Жду, каждый год волнуюсь, обожаю это время, когда можно надеть костюм и в образе Деда Мороза "Бубы" ярко и весело завершить год. Самая благодарная публика — это детишки на утренниках в детских садах. Такой мощный поток положительной энергетики идет от них, сам даришь им сказку и в ответ чувствуешь любовь и благодарность", — признается Алексей.

Олонецкие Игры Дедов Морозов В городе Олонце в Карелии уже 16 лет проходит фестиваль, вдохновителем которого стал Геннадий Отставнихин, тогда глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии. За 16 лет "Зимние Игры Дедов Морозов" стали туристическим брендом, Олонецкий район зарегистрировал авторские права на торговые знаки "Паккайне" и "Карельский морозец". В Олонец съезжаются до нескольких тысяч Дедов Морозов и гостей из России и Финляндии. Печатается сувенирная монета "дива" — чудо.

Победителями Игр пензенцы становились трижды.

На Олонецких играх в Карелии Алексей был несколько раз, в 2014 году привез домой гран-при.

— Самое главное — Дед Мороз должен уметь подарить людям праздник и заставить их поверить в чудо. Тогда ты станешь настоящим волшебником. А надеть красный кафтан и громко кричать "С Новым годом!" может каждый. Чтобы завоевать внимание требовательной публики в Олонце, куда приезжают несколько сотен Дед Морозов из всех регионов России, нужно уметь преподнести себя, выделиться из общего строя", — делится секретами успеха Лапин.

В 2015 году на Олонецких играх Алексей Лапин уже был членом жюри.

— В 2016 году пензенским Дедам Морозам не до игр. Мы готовимся к поездке в Ханты-Мансийск, город станет Новогодней столицей России–2017. Там же в первых числах декабря 2017 года пройдет первый съезд Дедов Морозов России. Хотим до этого времени решить важную задачу — найти для нашей Гильдии дом и создать в Пензе музей Деда Мороза. Недавно был обнаружен архив основателя организации Евгения Хайрутдинова. Там очень много фотографий, документов и памятных грамот с 1963 года, когда только-только появилась агитбригада "Искра" и молодежный театр "Прометей", ставшие прототипом нашей Гильдии. Если проследить историю, то наша пензенская Гильдия может вполне составить конкуренцию и Великому Устюгу, и карельским играм, — поделился планами Алексей Лапин.

"Обидно, что дилетантство процветает"

Дед Мороз по имени "Заводной", актер пензенского областного драматического театра Владислав Матюкин, — тоже победитель Олонецких игр в 2010 и 2015 годов.

— У меня как у профессионального волшебника появились конкуренты-дилетанты. Они ходят чаще всего в дошкольные учреждения на утренники, но качественно отработать представление не могут. Члены Гильдии каждый год собираются и обмениваются опытом, придумывают новые конкурсы, забавные игры. И как профессионалы мы понимаем, как легко можно убить в душе ребенка надежду на новогоднее чудо. А сейчас все чаще появляются в декабре меркантильные Деды Морозы. Берут такси, костюм с мешком и поехали зарабатывать деньги. Я, с одной стороны, рад такой конкуренции, но работать надо качественно. Нельзя держать детскую аудиторию на одном "Э-ге-гей, вот он я!". Обидно, что дилетантство процветает. Поэтому каждый год Гильдия подает список членов общественной организации, чтобы избежать Дедов Морозов самозванцев в детских садах и школах.

В Пензе вот уже 31 год работает школа Снегурочек, где разрабатывают новые сценарии для представлений у елочки. В детских садах до сих пор играют в традиционные игры — "Рукавичка", "Заморожу, Заморожу", "Елочки-пенечки", но современных детей этим уже мало удивишь.

— В год олимпийских игр в Сочи я приехал в Олонец с презентацией "Спортивный Дед Мороз" и показал дедморозовскую зарядку. Это произвело фурор. Представляете: Дед Мороз сбрасывает кафтан, а под ним красный костюм олимпийской сборной. И тут начинается веселье — упражнения, приседания, махи. Когда я вернулся домой, то и здесь в театре на главной елке Пензы мы тоже эту олимпийскую тему не забыли, — вспоминает Влад.

В этом сезоне "Заводной" начал готовить себе смену. Молодой актер пензенского драмтеатра Николай Шаповалов наденет костюм и вместе с Владиславом Матюкиным проведет несколько представлений у главной елки Пензенской области.

"Голубая Елка"

Дед Мороз "Воевода" Борис Лисач в 2001 году привез из Олонца главный приз Игр Дедов Морозов — автомобиль. Вместе с ним на Олонецких играх была вся семья — жена-снегурочка Светлана и сын Артем. По традиции мальчику, родившемуся в ночь с 1 на 2 декабря в столице дедморозовских игр, присваивают звание "Молодого Морозца", после чего он считается будущим Дедом Морозом.

— В 2001 году мальчика во время Олонецких игр не родилось, поэтому Морозцем выбрали моего сына Артема. С тех пор судьба его была определена, — вспоминает Борис.

Артем действительно вступил в Гильдию и вот уже третий сезон работает на детских елках.

Дед Мороз "Скороход" Дмитрий Игнатьев из города Кузнецка покорил интернет в декабре 2015 года, перепев хит Натали "А ты такой мужчина с бородой". В костюме Деда Мороза Игнатьев снял клип-новогоднюю сказку. Ролик выложили на youtube, а через неделю песню "А ты такой с красивой бородой, гуляешь по планете, тебя заждались дети" уже распевали и Олонец, и вся Пензенская область.

Эта песня стала частью новогодней программы Деда Мороза "Скорохода". Такой успех был замечен и в Олонце, и уже в 2016 году Дмитрий был членом жюри Олонецких игр в Карелии.

Каждый год пензенские Деды Морозы завершают сезон представлениями, которые они между собой называют "Голубые елки".

"Это самые сложные наши выступления, потому что проходят они в детском отделении областного онкологического диспансера. Здесь мало кто шутит или улыбается. Представляете, как сложно заставить слабых детишек, сидящих на руках мамочек с грустными глазами, улыбаться! Тут и шуточки не всякие пошутишь, и в игры с ними играть тяжело. Подарить им надежду на чудо тоже бывает очень сложно. Поэтому мы приходим в онкодиспансер или детский дом-интернат все вместе, чтобы сказочной энергетики было побольше", — делится Дед Мороз "Пурга" Валерий Кочетков.

Пензенские Деды Морозы — победители Олонецких Игр разных лет © Дмитрий Карпов/ТАСС

По традиции 11 января пензенские сказочные старцы тоже соберутся вместе, окончив горячий сезон елочных представлений и будут делиться своими находками, впечатлениями, настроением.

— Нам хочется, чтобы люди поняли, что праздник надо устраивать для себя самих. Тяжело получить удовольствие от праздничных гуляний, если сам не принимал участие в их подготовке. Развеселить в таком случае не сможет никакой Дед Мороз и никакое шампанское. Делайте чудо сами, тогда жизнь будет яркой, — раскрыли главный секрет новогоднего праздника пензенские Деды Морозы.