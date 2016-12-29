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Упрощение визового режима во Владивостоке могут принять до марта

В стране
29 декабря, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
При этом вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что сейчас Дальний Восток не готов к массовому туризму
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Законопроект об упрощенном въезде иностранцев в РФ через свободный порт Владивосток может быть принят до конца февраля 2017 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил в четверг вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Мы рассмотрели закон об упрощенном въезде в правительстве, внесли в Госдуму. Я думаю, что мы в течение максимум февраля его сможем принять в готовом виде", - сказал он.

При этом Трутнев считает, что сейчас Дальний Восток не готов к массовому туризму. Вице-премьер отметил, что в регионе необходимо развивать туристическую инфраструктуру, в частности, создавая новые и модернизируя существующие погранпереходы.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму подготовленного Минвостокразвития законопроекта об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток.

В соответствии с проектом федерального закона, иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме - в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для ее получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме.

Как сообщил ранее ТАСС министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, упрощенный визовый режим для въезда на территорию свободного порта Владивосток введут в 2017 году. После принятия закона потребуется шесть месяцев для отладки системы, уточнил министр.

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