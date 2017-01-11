Дальний Восток и Забайкалье открывают Год особо охраняемых территорий серией выставок

ЧИТА, 11 января. /ТАСС/. Серия фотовыставок в пяти регионах Дальнего Востока и в Забайкалье открывает 11 января, в День заповедников и национальных парков, Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они посвящены также 100-летию заповедной системы России. Крупнейшая из них - "Заповедное ожерелье Амура" - подготовлена при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщила пресс-служба Амурского филиала WWF.

"Выставка "Заповедное ожерелье Амура" стартует одновременно в пяти регионах - в Амурской и Еврейской автономной областях, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. На ней представлены 92 фотографии из 23 федеральных ООПТ бассейна Амура, которые дают представление о животном и растительном мире этих особо охраняемых территорий", - сказали в пресс-службе.

Координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Барма уточнила ТАСС, что сегодня фотовыставка начнет работать на территории национального парка "Алханай" в Забайкалье, в Зейском заповеднике Амурской области, в Лазовском заповеднике и в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, а также на пяти территориях Хабаровского края. Уникальные фотографии увидят и в региональных центрах: 13 января выставка откроется в Чите, в конце месяца - в Благовещенске и Владивостоке.

"Выставка в Чите будет около месяца работать в краеведческом музее, на ней представят 50 фотографий из 23 федеральных ООПТ бассейна Амура", - сказала представитель Даурского заповедника Татьяна Горошко.

Кроме того, в рамках Года ООПТ в Амурском экорегионе, который объединяет юг Дальнего Востока и Забайкалье, пройдут мероприятия, направленные на популяризацию федеральной и региональной системы ООПТ и повышение квалификации ее сотрудников.

"С 14 марта от истоков до устья реки Амур пройдет марафон "Заповедная волна". Его участники - представители заповедников и национальных парков - будут передавать друг другу флаг "Заповедной волны" и проведут дни открытых дверей, познавательные экспедиции, слеты и фестивали. Итогом марафона станет фестиваль туристических продуктов "Заповедный микс", который состоится в Хабаровске в июне", - добавили в пресс-службе Амурского филиала WWF.

Более 150 снимков "Заповедной России"

Одновременно с выставкой "Заповедное ожерелье Амура" в Хабаровском крае открывается фотовыставка "Заповедная Россия - 100 лет", которая собрала более 150 фотографий заповедных территорий, а также экспонаты, связанные с природоохранной деятельностью: слепки следов животных, орудия браконьерского лова, спецодежду, снаряжение, сувениры.

Инициатором создания и проведения фотовыставки стало госучреждение "Заповедное Приамурье", которое объединяет девять ООПТ. "Красочные работы профессиональных фотографов- натуралистов и любителей позволят увидеть уникальные пейзажи, скрытую жизнь редких животных. Фотовыставка будет работать до 10 февраля, а затем начнет путешествие по городам и селам Дальнего Востока", - сообщили в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова.

Раритетные фотографии Южного Приморья

К своему профессиональному празднику фотовыставку "Страницы прошлых лет" подготовила и объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра" в Приморье. В нее вошли архивные снимки истории ООПТ, начиная с 1970-х годов.

"На выставке, размещенной в библиотеке села Лазо, представлена 21 фотография. Любительские черно-белые и цветные снимки отражают деятельность людей, стоявших у истоков особо охраняемой территории: вот идет закладка дендропарка в начале 1980-х годов, вот сотрудники в питомнике горалов, а вот кипит работа на заготовке снега. Все фотографии выставляются впервые", - рассказали в дирекции.

Экспозиция задумана передвижной, ее покажут в клубах и школах ряда населенных пунктов Лазовского района.

Особо охраняемые территории - десятая часть Амурского экорегиона

В Амурском экорегионе ООПТ покрывают 11,7% территории, всего около 15 млн гектаров. В пяти регионах находятся 17 заповедников, семь национальных парков, восемь федеральных и 78 региональных заказников, шесть природных парков, шесть экологических коридоров, два водно-болотных угодья. Сихотэ-Алинский заповедник внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пять заповедников (Сохондинский, Дальневосточный морской, Даурский, Кедровая Падь и Ханкайский) являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. Шесть территорий находятся в списке водно-болотных угодий международного значения.

"Одно из важнейших условий эффективной работы современных особо охраняемых природных территорий - это то, что они представляют собой не отдельные "островки" живой природы, а единую, связанную различными экологическими коридорами сеть - эконет. Такой подход к планированию системы ООПТ позволяет значительно повысить эффективность работы по сохранению биологического разнообразия", - отметила Барма.

За двадцать лет работы в Амурском экорегионе при поддержке и непосредственном участии Всемирного фонда дикой природы создано шесть национальных парков и два заповедника, расширены три заповедника, а также созданы два федеральных заказника, четыре экологических коридора, два комплекса водно-болотных угодий, два природных парка, организованы и расширены 29 региональных заказников общей площадью 7,2 млн гектаров.

"Благодаря многолетним усилиям WWF сеть ООПТ покрывает 30% территорий гнездования дальневосточного аиста, 50% ареала даурского журавля и 70% - японского журавля. Около 24% ареала амурского тигра охраняются на ООПТ в России и 50% - в Китае, в то время как 70% ареала дальневосточного леопарда находится на ООПТ в обеих странах", - заключила Барма.