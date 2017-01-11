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Более 600 заявок на получение "дальневосточного гектара" одобрены на Камчатке

В стране
11 января, 6:40 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Большинство заявителей взяли участки под ведение сельского хозяйства, жиличное строительство и ведение крестьянско-фермерских хозяйств
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Более 600 заявок на получение "дальневосточного гектара" из почти 1,5 тыс. поданных одобрены на Камчатке. Об этом заявил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.

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"По состоянию на 10 января, жителями Камчатки подано 1460 заявок на получение "дальневосточного гектара". Значительная часть из них находится на рассмотрении, одобрена 601 заявка. По ряду случаев есть отказы, их основной причиной является наложение границ выбранного участка на земли, находящиеся в собственности или пользовании граждан или организаций и не отображенные на публичной кадастровой карте", - сообщил Выборов.

Большинство заявителей взяли участки под ведение сельского хозяйства, строительство индивидуальных жилых домов и ведение крестьянско-фермерских хозяйств. Большинство (около 90%) пожелало получить землю на территории Елизовского района - крупнейшего на Камчатке. Всего для нужд граждан в регионе доступно около 40% площади, это около 18 млн га.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. До 1 февраля 2017 года этим правом могут воспользоваться только жители дальневосточных регионов, после этой даты такую возможность получат все россияне.

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