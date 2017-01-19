Крещение в России: верующие искупались в иорданях на Полярном круге и в Черном море

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Несколько тысяч иорданей в Крещение было организовано на территории России от Полярного круга до Черного моря, они были оборудованы на горных реках, бассейнах гостиниц и святых источниках. Всего в крещенских купаниях приняли участие около 2 млн россиян.

Одним из самых уникальных мест для омовения в этом году стала иордань на реке Полябта, которую вырубили прямо на Полярном круге. "Салехард - единственный в стране город, который находится на Полярном круге. Прорубь на уникальной параллели была вырублена на реке Полябта, там и произошло таинство освящения воды", - сказали в пресс-службе администрации города Салехарда.

"В иордань на Полярном круге окунулось более 1 тыс. человек - это намного больше, чем обычно. Причина - теплая погода для арктического региона: днем в Салехарде было всего минус 18 градусов, в крещенскую ночь - не ниже минус 25, тогда как обычно в это время года на Ямале стоят морозы до минус 45", - добавили в администрации.

Отличились в Крещение и жители Нового Уренгоя, построив рядом с мужской и женской купелями часовню из снега, где верующие смогли помолиться до или после омовения.

Святые источники адаптировали под купели

В нескольких тысячах километров от Салехарда жители Волгоградской области также окунулись в иордани, которые были вырублены не только на реках и водоемах, но и на святых источниках и родниках. По словам пресс-секретаря Волгоградской епархии Русской православной церкви Сергея Иванова, всего в регионе около 20 таких святых мест.

"Самым известным в Волгограде является источник апостола Иоанна Богослова в балке бывшей реки Царицы. Здесь, у купели источника, крещенские купания совершают сотни волгоградцев. Во время Сталинградской битвы (июль 1942 - февраль 1943) водой из источника лечили раненых - считалось, что она обладает целебными свойствами. Впервые этот источник освятили священники Казанского собора в 1994 году", - рассказал Иванов.

Организовали купели и на месте, где принял крещение Святой равноапостольный князь Владимир.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния, крестным ходом в Херсонес прошло порядка 400 человек. Всего на территории заповедника "Херсонес Таврический" было организовано 8 иорданей.

Пляжный вариант

Совершали обряд омовения и в Сочи, где почти не бывает крещенских морозов. "Из-за отсутствия проруби жители и гости Сочи отмечают Крещение на пляжах, в горных реках и бассейнах отелей. Кроме городских и санаторных пляжей, крещенские купания организованы на реках Западный Дагомыс, Сочи, Псахо, Псезуапсе, Зубова Щель и Каткова Щель", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

Свои бассейны для крещенских купаний предоставили многие гостиницы. Массовое окунание в воду с посещением бани также прошло в тематическом "Сочи Парке", руководство которого специально продлило часы работы развлекательного комплекса. Поплавать вместе с дельфинами и полярными китами в воде, которая становится "особой" в этот день, также сегодня предложили посетителям Большого дельфинария в курортном парке "Ривьера".

Во время крещенских купаний жители Крыма молились за благополучный курортный сезон. В четырех крымских курортных городах Алуште, Евпатории, Севастополе и Ялте молебны были посвящены спасению, сохранению и развитию курортов, а также благополучному проведению курортного сезона.

Крещение по уставу

Совершили обряд омовения не только рядовые жители, но и военнослужащие. Более 500 офицеров Тихоокеанского флота вместе с семьями окунулись в воды Амурского залива. Крещенскую купель вырубили прямо во льду бухты Федорова в центре Владивостока, рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Чтобы желающие окунуться не замерзли, на берегу бухты развернули палаточный лагерь с полевыми банями и кухнями, а безопасность купания обеспечили военные водолазы.

В ночь на четверг военнослужащие Центрального военного округа также совершили крещенские купания. По данным пресс-службы военного округа, в воинских частях и соединениях, дислоцированных на территории Урала, Сибири и Поволжья, приготовлено более 45 прорубей для крещенских купаний. Также специально были оборудованы иордани в Киргизии и Таджикистане, в которых смогли окунуться военнослужащие и члены семей 201-й военной базы и авиабазы Кант.

Праздник единения

Во многих регионах Крещение уже давно стало интернациональным праздников, а крещенские купания совершают люди разных религиозных конфессий и национальностей. Так, например, в Астраханской области вместе с православными верующими в воду окунались и жители региона, исповедующие ислам.

"Во-первых, я за здоровый образ жизни. Да, я мусульманин, но мы все россияне, тем более, что наш край многонациональный - мы здесь не делим на нации никого, живем в мире и согласии. Например, у нас есть национальный праздник Наурыз - мы его тоже вместе отмечаем. Разрешение нам дали на это, и мы верим, что вода в этот день приносит здоровье", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель регионального центра им. Курмангазы Амангельды Абулгазиев.

Студенты из Гвинеи, Китая и Македонии также приняли участие в крещенских купаниях в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. "Мы постарались создать все условия: привезли с собой чай со сладостями и баяниста, наряженного медведем, иностранцам понравилось", - сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета, где обучаются иностранные студенты.

По словам диакона, кандидата филологических наук Владимира Василика, одного погружения в холодную воду недостаточно, чтобы в Крещение смыть все грехи. "Для этого перед праздником человек должен проделать над собой большую работу: осознать как он жил, признать свои грехи, покаяться. Только тогда он сможет выйти чистым из иордани", - сказал Василик.

Он добавил, что купелью считается место, которое освящено священником. Следовательно, если не было совершенно законного освящения, то иорданью это место называть нельзя - это просто прорубь, за состоянием которой должны следить специалисты МЧС, подчеркнул диакон.