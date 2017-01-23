Девять новых алмазных месторождений будут введены в эксплуатацию в Якутии до 2025 года

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ЯКУТСК, 23 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Девять новых алмазных месторождений, расположенные в двух арктических районах Якутии, будут введены в эксплуатацию до 2025 года дочерними компаниями "Алроса". Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый замминистра промышленности и геологии республики Василий Захаров.
"За период с 2016-2025 гг. двумя компаниями - "Нижне-Ленское" и "Алмазы Анабара" (дочерние компании "Алроса") будут введены в эксплуатацию девять месторождений на территориях двух арктических районов, Анабарского и Булунского", - сказал он.
До 2025 года компании планируют освоить 2,8 млрд рублей капитальных вложений на строительство промышленных объектов. Инвестиции на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования запланированы в сумме 19,3 млрд рублей, на геологоразведку - 7,5 млрд рублей.
На данный момент компании, являясь владельцами этих лицензионных участков недр, проводят поиски, разведку и разработку россыпных и коренных месторождений алмазов.
Компания "Алроса" для увеличения добычи алмазов на территории Якутии ведет строительство третьего пускового комплекса подземного рудника "Удачный" производительностью 4 тыс. тонн в год, который будет запущен в 2019 году. Также к 2019 году планируется завершить строительство карьера кимберлитовой трубки "Заря" мощностью 1 млн тонн руды в год. К 2022 году компания планирует завершить строительство карьера на месторождении "Верхне-Мунское" мощностью 3 млн тонн руды в год.