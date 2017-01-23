Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели успешно отбуксировали потерявший ход траулер с рыбаками в Кольский залив

В стране
23 января, 13:25 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, января. /ТАСС
Пострадавших среди моряков нет
Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Судно "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства успешно привело на буксире потерявший ход траулер "Жемчужина" в Кольский залив, сообщил в понедельник ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев.

СПЕЦПРОЕКТ
Арктика: новые вызовы
Как сделать Северный Ледовитый океан не ареной нового противостояния, а территорией экономического сотрудничества

"Спасательное судно в течение пяти суток в условиях ураганного ветра удерживало траулер от выброски на берег. Несмотря на жестокий шторм, спасатели выполнили поставленную задачу своевременно", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время траулер, на борту которого 31 рыбак, будет доставлен в порт Мурманск.

Траулер "Жемчужина" мурманского рыбколхоза "Всходы коммунизма" потерял ход в Баренцевом море в 350 милях от Мурманска 15 января из-за намотки сетей на винт. На второй день к нему прибыли спасатели и взяли траулер на буксир. Через сильный шторм они буксировали его к Мурманску, однако в 60 милях от пункта назначения из-за усиления ветра до 40 метров секунду они вынуждены были развернуться носом на волну и начать двигаться на север. Лишь в воскресенье погода позволила снова идти к Мурманску.

Пострадавших среди моряков нет. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама