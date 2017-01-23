Спасатели успешно отбуксировали потерявший ход траулер с рыбаками в Кольский залив

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Судно "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства успешно привело на буксире потерявший ход траулер "Жемчужина" в Кольский залив, сообщил в понедельник ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев.

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"Спасательное судно в течение пяти суток в условиях ураганного ветра удерживало траулер от выброски на берег. Несмотря на жестокий шторм, спасатели выполнили поставленную задачу своевременно", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время траулер, на борту которого 31 рыбак, будет доставлен в порт Мурманск.

Траулер "Жемчужина" мурманского рыбколхоза "Всходы коммунизма" потерял ход в Баренцевом море в 350 милях от Мурманска 15 января из-за намотки сетей на винт. На второй день к нему прибыли спасатели и взяли траулер на буксир. Через сильный шторм они буксировали его к Мурманску, однако в 60 милях от пункта назначения из-за усиления ветра до 40 метров секунду они вынуждены были развернуться носом на волну и начать двигаться на север. Лишь в воскресенье погода позволила снова идти к Мурманску.

Пострадавших среди моряков нет.