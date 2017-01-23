Прокуратура Башкирии выявила еще одну школу, в которую дети ходили через лес

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УФА, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура в Башкирии добилась организации подвоза детей в еще одну сельскую школу, в которую дети 1,5 года ходили через лес и железную дорогу.
"После обращения граждан выяснено, что более полутора лет перевозка детей в Иглинском районе из поселка Октябрьский к месту учебы за три километра в поселок Кудеевский не осуществлялась, несмотря на наличие двух школьных автобусов", - сообщили ТАСС в прокуратуре по республике.
Это произошло из-за того, что с февраля 2015 года директор школы не нанял на работу водителя. В результате семеро детей вынуждены были добираться до школы пешком через лес и железную дорогу.
По представлению прокуратуры возобновлен подвоз детей в школу, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован за непредставление сведений о наличии вакансии.
Ранее ТАСС сообщал, что в начале ноября в интернете появилось видео, на котором видно, что дети идут в школу через заснеженный лес, вооружившись топорами. Как выяснилось, эта деревня расположена в труднодоступной горной лесной местности и состоит из 15 домов в Бурзянском районе Башкирии.
Пятеро детей из данного населенного пункта обучались в соседней деревне Галиакберово на расстоянии в 15 км. Детей к месту учебы один раз в неделю доставляли родители на собственном транспорте, в течение недели подростки проживали у родственников.
После появления видео прокуратура провела проверку и добилась привлечения к ответственности чиновников, которые не организовали перевозку детей в школу через лес. А власти выделили внедорожник "УАЗ" для детей, чтобы они могли ездить на учебу.