Арктике нужны профессиональные управленцы для развития трудового потенциала

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Арктика нуждается в профессиональных управленцах для развития трудового потенциала. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС доктор экономических наук, руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики президентской академии Вера Сморчкова.

"Для работы на арктических территориях нужны не только специалисты рабочих профессий - экскаваторщики, сварщики, шоферы - но и грамотные управленцы. С годами в федеральном центре идет на убыль число специалистов, которые хорошо знакомы со спецификой Арктики", - рассказала она.

По словам Сморчковой, раньше существовала практика отбора профессионалов из арктических территорий в федеральные министерства. "Начиная с рыночных времен, эта практика прекратилась, и пришли к тому, что в Москве арктическими проблемами занимаются люди, мало знакомые со спецификой организации производства и всей жизнедеятельности в Арктике, а то и вовсе там не бывавшие", - уточнила эксперт, отметив, что рынки труда северных и Арктических территорий отличаются высоким уровнем трудовой миграции и вахтовым методом работы.

Кадры решают все

По мнению Сморчковой, в последние годы проблема регулирования арктического рынка труда остро стоит перед органами государственного управления, так как до сих пор не удается остановить отток населения. "Центром развития российской Арктики становится Ямало-Ненецкий автономный округ. Дефицит в округе рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в строительстве - 52,2%, образовании - 7,2%, транспорте и связи - 6,8% и других сферах", - пояснила профессор, уточнив, что наиболее востребованными на рынке труда Ямала являются плотники, монтажники, арматурщики, бетонщики и другие рабочие профессии.

Подготовкой кадров для освоения Арктики занимаются 30 вузов РФ, и только пять из них располагаются на территории Арктической зоны, при этом 17 вузов имеют в рамках программ подготовки конкретные компетенции арктического характера. Однако в целом сбалансированной системы подготовки, по словам Сморчковой, нет, а также нет прогнозов, какие профессии будут востребованы на арктическом рынке труда лет через 5-7 лет.

"Взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса развивается, но пока уровень его недостаточен. На сегодняшний день только 5% образовательных программ реализуются вместе с работодателями. Несмотря на то, что количество обучающихся в указанных 30 вузах достаточно велико - 61 тыс. человек, существует определенный дисбаланс - большинство специалистов готовятся не по тем специальностям, что востребованы на арктическом рынке труда", - заметила Сморчкова.

В рамках прошедшего ранее форума в Архангельске было озвучено, что текущая потребность субъектов Арктической зоны РФ в кадрах с высшим образованием оценивалась в 6,2 тыс. человек в 2016 году, а к 2021 году она возрастет до 8,3 тыс. человек. "Лидеры по потребности в новых специалистах - такие отрасли, как горнодобывающая, судостроение и судоремонт, а также здравоохранение. Отсутствие эффективной системы подготовки кадров, дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении тормозят социально-экономическое развитие арктических регионов, что в условиях глобальной конкуренции в макрорегионе может иметь негативные для нас последствия", - считает профессор.

Будущее кадрового потенциала

Развитие инновационных отраслей в Арктике требует знаний IT-технологий. "В перспективе ближайшего будущего - развитие нефтепереработки, углехимии и других новых отраслей промышленности, применяющих дистанционные методы контроля и управления технологическими процессами, способствующими снижению времени пребывания человека на открытом воздухе", - заявила Сморчкова.

По последним данным, в Арктической зоне РФ вахтовым методом трудится 14% от всех работников организаций, в Ямало-Ненецком округе их численность достигает 46%, в Ненецком АО - 25%, в Республике Саха (Якутия) - 20%. "На предприятиях нефтяной отрасли доля работающих вахтовым методом от средней численности работников достигает 90-100%. Безусловно, это оказывает влияние на определение источников покрытия кадровой потребности в разрезе профессий, регионов и отраслей экономики - в среднем на 30% потребность в кадрах Арктической зоны покрывается именно вахтовиками, приезжающими на работу из других субъектов России", - пояснила Сморчкова.

Занятость коренных народов

По мнению собеседницы агентства, допустить сворачивания традиционных видов промыслов коренных народов, которые проживают на территории Арктика, никак нельзя. "Кочевые народы никогда не уедут из Арктики, это их постоянное место жительства. Своим присутствием на территориях Арктики они вносят свой вклад в укрепление национальной безопасности. Их образование имеет свою специфику, которую необходимо учитывать не только по форме организации учебного процесса, но также и по рациону питания, по временному периоду каникул", - сказала она.

По словам Сморчковой, инновационные технологии, которые развиваются сейчас в рамках АПК, стимулируют занятость коренных народов Севера в традиционных отраслях хозяйствования. "Вовлечение коренных народов Севера в развитие АПК способствует росту их заработной платы, улучшению психо-физического здоровья, уверенности в будущей жизни", - добавляет Сморчкова.

Развитие традиционных отраслей занятости коренных народов Севера гарантирует и собственную продовольственную безопасность для России, что, по словам Сморчковой, хорошо продемонстрировали санкции. Плюс развитие новых направлений в косметологии, фармацевтике, туризме с участием коренных народов Севера. "Вот вам диверсификация экономики Арктики, переход от ресурсной модели к инновационно-социальной", - пояснила эксперт.

Проблемой для коренных народов в Арктике является беспрепятственный доступ к добыче биологических ресурсов. "Считаю, что им надо дать ловить рыбу без всяких ограничений, потому что это основа их питания. Стоит передать функции экологического контроля на региональный уровень. Люди, постоянно проживающие в Арктике, более заинтересованы в сохранении окружающей природной среды, чем временщики", - резюмировала профессор.