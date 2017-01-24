Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более девяти тысяч нарушений в сфере госзакупок выявили на Дальнем Востоке в 2016 г.

В стране
24 января, 2:49 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
К ответственности привлечено более 1900 лиц, сообщила старший прокурор управления Генпрокуратуры в ДФО Наталья Серга
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Прокуроры Дальневосточного федерального округа выявили более девяти тысяч нарушений законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Об этом во вторник сообщила старший прокурор управления Генпрокуратуры в ДФО Наталья Серга.

Смотрите также

ОНФ за три года выявил нарушения при госзакупках на 231 млрд рублей
В ОНФ заявили о нарушениях при заключении госконтрактов в регионах на сумму 18 млрд рублей
Кабмин вносит в Госдуму законопроект об ответственности за нарушения по оплате госзакупок

"На Дальнем Востоке по инициативе прокуроров в 2016 году к ответственности за нарушения законодательства о закупках привлечено более 1900 лиц, выявлено более девяти тысяч нарушений закона", - сказала Серга.

Она добавила, что прокурорами внесено свыше 2600 представлений, принесено более 700 протестов, о недопустимости нарушений закона предостережено 135 должностных лиц, в суды направлено 220 заявлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 1433 должностных лица, к административной - 472, возбуждено 41 уголовное дело.

По словам старшего прокурора, в большинстве субъектов РФ в округе выявлены незаконные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере госзакупок. Повсеместно выявлялись факты неразмещения государственных и муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства, нарушений государственными и муниципальными заказчиками порядка информационного обеспечения закупочной деятельности.

Примеры прокурорского вмешательства

В Приморском крае по протестам Дальнереченского межрайонного прокурора в соответствие с законом приведены положения о единой комиссии по определению поставщиков для нужд муниципальных образовательных бюджетных учреждений - средних общеобразовательных школ сел Ариадное и Веденка, не предусматривавшие обязанностей комиссии и полномочий ее членов.

В Чукотском автономном округе только по представлениям прокуроров Иультинского, Провиденского и Чаунского районов районными администрациями приняты правовые акты, регламентирующие правила нормирования закупок.

В Хабаровском крае по представлению городского прокурора Николаевска-на-Амуре восстановлены права субъектов малого и среднего предпринимательства, нарушенные неисполнением главой города обязательств по контракту о проведении аварийно-восстановительных работ на дорогах местного значения в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По постановлению прокурора города виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение порядка заключения и изменения контракта.

В Сахалинской области и Чукотском автономном округе установлены факты отсутствия обязательных требований со стороны заказчиков к участникам закупок. Так, в Сахалинской области вмешательство Холмского городского прокурора потребовалось в связи с невключением Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Холмская ЦРБ" в аукционную документацию по закупке дизельного топлива требования о запрете участия в ней оффшорных компаний.

По постановлениям прокуроров Хабаровском края и Комсомольского района к административной ответственности привлечены КГКУ "Хабаровскуправтодор", ОАО "ПМК-83", а также 10 должностных лиц за незаконное изменение объемов и видов работ в рамках дополнительного соглашения к государственному контракту по содержанию региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама