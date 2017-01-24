Более девяти тысяч нарушений в сфере госзакупок выявили на Дальнем Востоке в 2016 г.

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ХАБАРОВСК, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Прокуроры Дальневосточного федерального округа выявили более девяти тысяч нарушений законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Об этом во вторник сообщила старший прокурор управления Генпрокуратуры в ДФО Наталья Серга.
"На Дальнем Востоке по инициативе прокуроров в 2016 году к ответственности за нарушения законодательства о закупках привлечено более 1900 лиц, выявлено более девяти тысяч нарушений закона", - сказала Серга.
Она добавила, что прокурорами внесено свыше 2600 представлений, принесено более 700 протестов, о недопустимости нарушений закона предостережено 135 должностных лиц, в суды направлено 220 заявлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 1433 должностных лица, к административной - 472, возбуждено 41 уголовное дело.
По словам старшего прокурора, в большинстве субъектов РФ в округе выявлены незаконные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере госзакупок. Повсеместно выявлялись факты неразмещения государственных и муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства, нарушений государственными и муниципальными заказчиками порядка информационного обеспечения закупочной деятельности.
В Приморском крае по протестам Дальнереченского межрайонного прокурора в соответствие с законом приведены положения о единой комиссии по определению поставщиков для нужд муниципальных образовательных бюджетных учреждений - средних общеобразовательных школ сел Ариадное и Веденка, не предусматривавшие обязанностей комиссии и полномочий ее членов.
В Чукотском автономном округе только по представлениям прокуроров Иультинского, Провиденского и Чаунского районов районными администрациями приняты правовые акты, регламентирующие правила нормирования закупок.
В Хабаровском крае по представлению городского прокурора Николаевска-на-Амуре восстановлены права субъектов малого и среднего предпринимательства, нарушенные неисполнением главой города обязательств по контракту о проведении аварийно-восстановительных работ на дорогах местного значения в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По постановлению прокурора города виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение порядка заключения и изменения контракта.
В Сахалинской области и Чукотском автономном округе установлены факты отсутствия обязательных требований со стороны заказчиков к участникам закупок. Так, в Сахалинской области вмешательство Холмского городского прокурора потребовалось в связи с невключением Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Холмская ЦРБ" в аукционную документацию по закупке дизельного топлива требования о запрете участия в ней оффшорных компаний.
По постановлениям прокуроров Хабаровском края и Комсомольского района к административной ответственности привлечены КГКУ "Хабаровскуправтодор", ОАО "ПМК-83", а также 10 должностных лиц за незаконное изменение объемов и видов работ в рамках дополнительного соглашения к государственному контракту по содержанию региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.