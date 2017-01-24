Заявку на "дальневосточный гектар" можно будет оформить в МФЦ с 1 февраля

Операционная прибыль Samsung Electronics в IV квартале 2016 года выросла на 50%Экономика и бизнес 24 января, 7:32
В Астане возобновились переговоры по СирииМеждународная панорама 24 января, 7:16
Вандевеге сыграет с Винус Уильямс в полуфинале Australian OpenСпорт 24 января, 7:12
Globo: в Бразилии от желтой лихорадки скончались 35 человекОбщество 24 января, 6:53
"Торонто" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Зайцев отдал две результативные передачиСпорт 24 января, 6:36
Небольшие осадки, гололед и до одного градуса тепла ожидаются в столичном регионеМосква 24 января, 6:24
Голы Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину" в НХЛСпорт 24 января, 5:48
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкцийЭкономика и бизнес 24 января, 5:34
Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian OpenСпорт 24 января, 5:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россияне с 1 февраля смогут оформить заявки на получение "дальневосточных гектаров" в любом многофункциональном центре (МФЦ) через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ", сообщает во вторник Минвостокразвития.
"С 1 февраля "дальневосточный гектар" сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ". Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по Интернету или обратиться в МФЦ", - рассказал глава министерства Александр Галушка.
Соответствующий договор Росреестр заключил с 12 тысячами МФЦ по всей стране.
Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, до 20 тысяч сотрудников МФЦ пройдут специальный курс обучения.
Закон о "дальневосточном гектаре", предполагающий право граждан России бесплатно получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке, вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно: первыми право на выбор участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого региона Дальневосточного федерального округа). С 1 октября прошлого года право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.