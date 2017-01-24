Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Города Крыма впервые вошли в рейтинг устойчивого развития городов

В стране
24 января, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Всего в рейтинге оказались пять городов: Севастополь, Керчь, Феодосия, Симферополь и Ялта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рейтинг устойчивого развития городов за 2015 год, представленный рейтинговым агентством SGM, впервые включает пять городов Республики Крым. Об этом в ходе презентации в Аналитическом центре правительства Москвы сообщила руководитель проекта агентства Полина Кузнецова.

СПЕЦПРОЕКТ
Три цвета Крыма
Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

"В этом году (подведены итоги развития городов в течение 2015 года - прим. ТАСС) впервые города Крыма были добавлены в рейтинг. Всего пять городов вошли в рейтинг: Севастополь, Керчь, Феодосия, Симферополь и Ялта", - сказала она.

"Ситуация в Севастополе, лучшем из городов Крыма, по всем оценкам, кроме экологической, отстает. Все крымские города отстают в развитии экономики, по уровню социальной инфраструктуры. Отдельно отметим, что были проблемы со сбором данных о социальной инфраструктуре", - пояснила она.

Составители рейтинг подчеркивают, что города Крыма интересно изучать с точки зрения динамики и наверняка уже в следующем рейтинге станет возможным увидеть существенные изменения во всех сферах жизни.

Кроме того, в рейтинг устойчивого развития вошли 22 моногорода. Большинство из них занимают нижние строчки рейтинга, тем не менее, 5 моногородов год от года улучшают свои позиции: Нижнекамск (Татарстан), Нефтекамск (Башкирия), Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область) и Магнитогорск (Челябинская область).

О рейтинге

Рейтинг устойчивого развития регионов SGM составляется агентством с 2012 года. В этом году в него из более чем тысячи городов страны вошли 179 городов с населением свыше 100 тыс. человек в 80 субъектах РФ. При составлении рейтинга использовались открытые данные о демографии, уровне медицины и образования, безопасности, системе ЖКХ, транспорте, производстве и инвестициях, бюджете, занятости населения, доходах и расходах населения, а также экологии.

Лидерами рейтинга агентства по итогам 2015 года признаны Тюмень, Сургут и Москва. Следующие строки составители отдали Краснодару, Перми, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Казани, Нижневартовску и Нефтюганску.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама