Города Крыма впервые вошли в рейтинг устойчивого развития городов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рейтинг устойчивого развития городов за 2015 год, представленный рейтинговым агентством SGM, впервые включает пять городов Республики Крым. Об этом в ходе презентации в Аналитическом центре правительства Москвы сообщила руководитель проекта агентства Полина Кузнецова.

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"В этом году (подведены итоги развития городов в течение 2015 года - прим. ТАСС) впервые города Крыма были добавлены в рейтинг. Всего пять городов вошли в рейтинг: Севастополь, Керчь, Феодосия, Симферополь и Ялта", - сказала она.

"Ситуация в Севастополе, лучшем из городов Крыма, по всем оценкам, кроме экологической, отстает. Все крымские города отстают в развитии экономики, по уровню социальной инфраструктуры. Отдельно отметим, что были проблемы со сбором данных о социальной инфраструктуре", - пояснила она.

Составители рейтинг подчеркивают, что города Крыма интересно изучать с точки зрения динамики и наверняка уже в следующем рейтинге станет возможным увидеть существенные изменения во всех сферах жизни.

Кроме того, в рейтинг устойчивого развития вошли 22 моногорода. Большинство из них занимают нижние строчки рейтинга, тем не менее, 5 моногородов год от года улучшают свои позиции: Нижнекамск (Татарстан), Нефтекамск (Башкирия), Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область) и Магнитогорск (Челябинская область).

О рейтинге

Рейтинг устойчивого развития регионов SGM составляется агентством с 2012 года. В этом году в него из более чем тысячи городов страны вошли 179 городов с населением свыше 100 тыс. человек в 80 субъектах РФ. При составлении рейтинга использовались открытые данные о демографии, уровне медицины и образования, безопасности, системе ЖКХ, транспорте, производстве и инвестициях, бюджете, занятости населения, доходах и расходах населения, а также экологии.

Лидерами рейтинга агентства по итогам 2015 года признаны Тюмень, Сургут и Москва. Следующие строки составители отдали Краснодару, Перми, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Казани, Нижневартовску и Нефтюганску.