Города Крыма впервые вошли в рейтинг устойчивого развития городов

Гамова: заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословныСпорт 24 января, 15:21
Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцамиСпорт 24 января, 15:16
Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состояниюМеждународная панорама 24 января, 15:14
Томские ученые изучат в Арктике деградацию подводной мерзлотыСибирь 24 января, 15:10
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к СеребрянкеВ стране 24 января, 14:49
Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцевМеждународная панорама 24 января, 14:47
Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавитаВ стране 24 января, 14:46
Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингомСпорт 24 января, 14:43
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жильяЭкономика и бизнес 24 января, 14:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рейтинг устойчивого развития городов за 2015 год, представленный рейтинговым агентством SGM, впервые включает пять городов Республики Крым. Об этом в ходе презентации в Аналитическом центре правительства Москвы сообщила руководитель проекта агентства Полина Кузнецова.
"В этом году (подведены итоги развития городов в течение 2015 года - прим. ТАСС) впервые города Крыма были добавлены в рейтинг. Всего пять городов вошли в рейтинг: Севастополь, Керчь, Феодосия, Симферополь и Ялта", - сказала она.
"Ситуация в Севастополе, лучшем из городов Крыма, по всем оценкам, кроме экологической, отстает. Все крымские города отстают в развитии экономики, по уровню социальной инфраструктуры. Отдельно отметим, что были проблемы со сбором данных о социальной инфраструктуре", - пояснила она.
Составители рейтинг подчеркивают, что города Крыма интересно изучать с точки зрения динамики и наверняка уже в следующем рейтинге станет возможным увидеть существенные изменения во всех сферах жизни.
Кроме того, в рейтинг устойчивого развития вошли 22 моногорода. Большинство из них занимают нижние строчки рейтинга, тем не менее, 5 моногородов год от года улучшают свои позиции: Нижнекамск (Татарстан), Нефтекамск (Башкирия), Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область) и Магнитогорск (Челябинская область).
Рейтинг устойчивого развития регионов SGM составляется агентством с 2012 года. В этом году в него из более чем тысячи городов страны вошли 179 городов с населением свыше 100 тыс. человек в 80 субъектах РФ. При составлении рейтинга использовались открытые данные о демографии, уровне медицины и образования, безопасности, системе ЖКХ, транспорте, производстве и инвестициях, бюджете, занятости населения, доходах и расходах населения, а также экологии.
Лидерами рейтинга агентства по итогам 2015 года признаны Тюмень, Сургут и Москва. Следующие строки составители отдали Краснодару, Перми, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Казани, Нижневартовску и Нефтюганску.