Около 20 млн руб. предусмотрено на развитие доступной среды для инвалидов в КЧР

ЧЕРКЕССК, 24 января /ТАСС/. Более 20 млн рублей предусмотрено в бюджете на развитие доступной среды для инвалидов в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в Черкесске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"В этом году мы должны подписать соглашение с Карачаево-Черкесией по развитию доступной среды, и в бюджете предусмотрено более 20 миллионов рублей на эти цели", - рассказал Максим Топилин.

Глава КЧР Рашид Темрезов отметил, что "бюджет республики на 80% социально ориентированный". По его мнению, те задачи, которые перед республикой ставило правительство РФ, министерство труда и социальной защиты, власти республики реализовала.

"В федеральной программе "Доступная среда" республика участвует с 2013 года. За это время адаптировано для людей с ограниченными возможностями более ста объектов социально- культурного назначения, здравоохранения, культуры, образования и спорта. Также идет работа по адаптации объектов транспортной инфраструктуры, оборудуются парковочные места", - рассказал глава региона.

Он отметил, что приобретено 11 специализированных автомобилей для перевозки инвалидов-колясочников. "Приобретается и реабилитационное оборудование для социальных учреждений, спецоборудование для библиотеки для незрячих, оборудование для диспетчерской службы социального сопровождения инвалидов по слуху, а также специализированные мобильные телефоны для инвалидов по зрению", - сообщил глава республики. По словам Темрезова, в республике установлена дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде ежемесячной выплаты на каждого третьего ребенка и последующих детей до трех лет. "Сейчас в республике 4,5 тыс. получателей этой выплаты, она составляет 8,6 тыс. рублей на семью", - рассказал он.

В ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию министр посетил детский интернат "Забота", ряд объектов, провел совещание с руководством республики.