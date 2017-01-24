Кузнецов и Абдулатипов открыли российско-итальянский завод керамической плитки в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Российско-итальянский завод по производству керамогранита и керамической плитки проектной мощностью более 2 млн кв. метров в год открыли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в Кумторкалинском районе республики, передает корреспондент ТАСС. Объем инвестиций в проект составил почти 1,5 млрд рублей.
"Это один из проектов, который фактически был начат в 2014 году. И вы видите, что за короткий период мы уже вводим в эксплуатацию предприятие "Мараби". Сейчас здесь выпускается 2,5 тыс. кв. метров (плитки - прим. ТАСС), в перспективе - более 6 тыс. кв. метров очень качественной продукции", - сказал на церемонии открытия завода Абдулатипов.
"Благодаря деятельности данного предприятия ежегодно Дагестан должен получить 86 млн рублей налоговых поступлений. Кроме того, здесь будет более 200 рабочих мест", - сообщил глава республики, отметив, что на всех этапах реализации этого проекта "есть поддержка и координирующая роль со стороны министерства РФ по делам Северного Кавказа и лично министра Льва Кузнецова".
Глава Дагестана также отметил, что огромное внимание этому проекту уделял лично председатель правительства республики Абдусамад Гамидов.
"Очень отрадно, что, договорившись в середине прошлого года, к концу года начнется опытно-промышленная эксплуатация, а в начале текущего года предприятие выйдет уже на нормальные производственные темпы, эти слова совпали с делом. Это и подарок тем, кто получил здесь современные и интересные, и, я уверен, достойно оплачиваемые рабочие места. Это действительно и подтверждение нашего плана, что с 2017 года, несмотря на сложности, которые есть у нас еще в социальной сфере, мы делаем акцент на развитие реального сектора экономики и, самое главное, той экономики, которая конкурентоспособна, производит продукцию, соответствующую высшим мировым стандартам и имеет возможность конкурировать с производителями других стран на внешних рынках", - сказал Лев Кузнецов, отметив, что такие проекты "вдохновляют и дают веру в то, что мы на правильном пути".
"Я благодарен, в первую очередь, и итальянским партнерам, потому что, несмотря на сложные времена, в которых находился Дагестан, они пришли и поверили, вложили деньги и сегодня получили такое производство. Я благодарен строителям, за то, что они построили непростое, с точки зрения технологических процессов, предприятие", - отметил глава Минкавказа.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, завод по производству керамической плитки и керамогранита ООО "Мараби" - совместное российско-итальянское предприятие, проектная мощность которого составляет более 2 млн кв. метров плитки в год. Объем инвестиций в проект составил более 1,4 млрд рублей. Весь технологический процесс на предприятии автоматизирован: от заготовки начального сырья до упаковки готовой продукции.
В пресс-службе отметили, что завод выйдет на проектную мощность в конце первого квартала текущего года. В настоящее время на предприятии создано более 100 рабочих мест, всего планируется создать более 220 мест. Налоговые поступления в региональный и местный бюджеты составят более 86,6 млн рублей в год.
В пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщили, что на предприятии установлено новейшее итальянское оборудование, которое не имеет аналогов в России, из-за чего производство в Дагестане можно считать самым современным и лучшим в стране. Плитка здесь изготавливается с использованием итальянских глазурей и красителей, что обеспечит ее высокие потребительские свойства.
Высокое качество указанной продукции, ее соответствие российским и международным стандартам подтверждено официальными сертификатами, техническими свидетельствами и экспертными заключениями. Основное направление сбыта ориентировано на региональные рынки СКФО и Юга России, а также внешний рынок - Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, отметили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба сообщала, что конкурентным преимуществом завода "Мараби" перед другими производителями аналогичной продукции станет ее высокое качество и относительно низкая цена реализации.
Куратором инвестиционного проекта от имени правительства Дагестана выступил премьер-министр региона Абдусамад Гамидов, который на протяжении всего периода строительства осуществлял постоянный контроль за его реализацией.
Ранее руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям республики Башир Магомедов заявлял, что в 2018 году "Мараби" планирует запустить вторую производственную линию.