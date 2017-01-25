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Эксперт: "дальневосточный гектар" привлечет желающих обрести вторую малую родину

В стране
25 января, 2:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью в 1 га на территории Дальнего Востока
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ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Наиболее популярными регионами для получения "дальневосточного гектара" на третьем этапе реализации закона могут стать юг Амурской и Сахалинской областей, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и приграничная зона и побережье Приморского края, а заинтересовать они могут в первую очередь желающих обрести вторую малую родину и тех, кто ищет место приложения своих способностей и талантов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал профессор Дальневосточного федерального университета, директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР, ведущий специалист региона в области экономики Александр Абрамов.

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"Наиболее популярными регионами для участия в "дальневосточном гектаре" будут юг Амурской и Сахалинской областей, Еврейская автономная область, южная часть Хабаровского края и приграничная зона и побережье Приморского края. Особой привлекательностью является территория Южно-Приморской агломерации.  Новое освоение Дальнего Востока может заинтересовать прежде всего тех людей, которые готовы обрести здесь вторую малую родину, кто ищет место приложения своих способностей и талантов, готов трудиться для достижения самых амбициозных целей и делиться своим созидательным опытом", - сказал Абрамов.

"На Дальнем Востоке надо стимулировать оседлость: это уже предлагает сделать президент, наделив каждого жителя наделом, вернуть им свободно ей распоряжаться, а значит укреплять систему местного самоуправления, правоохранительную и судебную системы. <...> Для пространств с плотностью населения 1 человек на квадратный километр и менее, ценнее люди, а не "километры", поэтому на Дальнем Востоке надо поддерживать сеть населенных пунктов - любая экономика - это сеть, в основе которой лежит сеть домашних хозяйств, сконцентрированных в малых, средних и больших населенных пунктах. Не будет этой сети, не будет экономики, а это одна из основ суверенитета России на данной территории", - отметил Абрамов.

Домашние хозяйства 

Абрамов также сообщил, что жители Дальнего Востока подали почти 17 тысяч заявок на получение "дальневосточного гектара" за полгода действия закона, таким образом, желание попробовать заняться "работой на земле" изъявили около 1% домашних хозяйств региона, что говорит об успешном старте пилотной стадии проекта. 

"К данному моменту времени подано 16 тысяч 856 заявок на получение земли на Дальнем Востоке, при этом заключено 3 тысячи 616 договоров на владение землей, 3 тысячи 493 находится в стадии согласования и подписания и 9 тысяч 747 заявок - на рассмотрении.

Таким образом, около 1 процента домашних хозяйств Дальнего Востока изъявило желание попробовать заняться "работой на земле". Это не мало, можно сказать, что пилотная стадия проекта стартовала успешно. Конечно, итоги подводить рано, но начало положено", - сказал Абрамов.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью в 1 га на территории Дальнего Востока. Первыми право на выбор земельного участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого субъекта в ДВФО). С 1 октября право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.

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