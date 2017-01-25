В Ингушетии будут производить чай из лечебных трав

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МАГАС, 25 января. /ТАСС/. Руководство Ингушетии решило поддержать инвестиционный проект местного жителя о создании в горной части республики предприятия по сбору лечебных трав и производства из него чая, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Власти Ингушетии намерены поддержать идею инвестора Магомед-Башира Цицкиева об организации первого в регионе производства травяного чая в горном Джейрахском районе республики", - отметили там.
В пресс-службе подчеркнули, что инвестор за счет собственных средств и гранта, выделенного ему по линии Минэкономразвития республики, приобрел оборудование с дозаторами для расфасовки чая. А для сбора трав и их сушки бизнесмен намерен пригласить на работу жителей Джейрахского района, имеющих определенные знания, и студентов биологического факультета Ингушского государственного университета.
По данным пресс-службы, инвестор на первом этапе рассчитывает произвести и реализовать около 2 тонн чая. "По мере появления спроса мы будем увеличивать объемы производства", - сказал Цицкиев.
Продукцию планируется реализовывать в республике и в других регионах страны. Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены открыть на внесезонном курорте "Армхи" Джейрахского района отдельные чайные дома, где российским и зарубежным туристам будут предлагать более 20 разновидностей горного травяного чая.