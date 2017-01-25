Хабаровский "Дальэнергомаш" изготовил центробежный компрессор для "ЦСКБ-Прогресс" в Самаре

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ХАБАРОВСК, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш" изготовил центробежный компрессор для одного из крупнейших ракетно-космических центров России - "ЦСКБ-Прогресс" в Самаре. Об этом сообщили в машиностроительной компании.
"Новый центробежный компрессор "К-250" для производства сжатого воздуха был изготовлен по заказу ракетно- космического центра "ЦСКБ-Прогресс" в городе Самара. Ракетами-носителями производства "ЦСКБ-Прогресс" осуществляются запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, российских и зарубежных космических аппаратов", - сказала представитель завода Анастасия Пиотрович.
По ее словам, производство компрессорной установки заняло у специалистов Дальэнергомаша около 5 месяцев. В состав компрессора помимо самого центробежного компрессора входит редуктор, воздухоохладители, комплект патрубков и другие комплектующие, в том числе их набор на весь гарантийный срок эксплуатации. "Чтобы транспортировать компрессор заказчику, установку пришлось поделить на 16 единиц доставки", - добавила Пиотрович.
К-250 - серийная энергетическая машина, которая считается одной из самых надежных и стабильных в работе, одна из самых востребованных установок, которые выпускают на Дальэнергомаше. Она предназначена для комплектации компрессорных станций на средних и крупных предприятиях любой специализации.
Основные заказчики компрессорного оборудования и газовых технологических турбин, производимых на "Дальэнергомаше" - это крупнейшие российские предприятия, такие, как Ачинский глиноземный комбинат ("Русал"), "Северсталь", "Акрон" (ПАО "Дорогобуж"), "Фосагро". Поставки ведутся также во Вьетнам, Индию, Казахстан, КНДР, Белоруссию, Польшу и Болгарию. В 2016 году портфель заказов предприятия оценивался в 320 млн рублей.-
"ЦСКБ-Прогресс" (ФГУП Государственный научно- производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс") - российское ракетно-космическое предприятие, одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Предприятие создано в 1996 путем слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и Самарского завода "Прогресс".