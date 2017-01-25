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На Камчатке за год отстрелили 60 агрессивных медведей

В стране
25 января, 4:39 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
При этом не погиб ни один человек, сообщила пресс-служба правительства региона
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Шестьдесят агрессивных бурых медведей, заходивших в населенные пункты Камчатки, были отстрелены в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Андрея Лебедько.

"В 2016 году вынуждено добыто 60 медведей, представлявших реальную угрозу для человека. При этом ни один человек не погиб. Для сравнения - в 2015 году было отстреляно 59 медведей, от нападений хищников пострадали четыре человека, из них погиб один человек", - цитируется Лебедько.

Для вынужденных отстрелов в каждом муниципалитете региона были созданы межведомственные оперативные группы реагирования. Они выезжали для поиска хищников по сообщениям граждан. Если прогнать медведя из населенного пункта не удавалось или он проявлял агрессию, производился отстрел зверя.

По данным агентства лесного хозяйства края, на территории полуострова обитает около 20 тыс. медведей. Они являются крупнейшими хищниками в регионе. В настоящее время медведи находятся в спячке и случаев встречи с шатунами не отмечено. Выходить из берлог медведи начинают в апреле.

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