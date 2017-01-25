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Власти Сахалина в 2017 г. потратят более 6,5 млн рублей на переселение соотечественников

В стране
25 января, 5:42 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В 2016 году на эти цели было запланировано 7,64 млн рублей
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области в 2017 году потратит на программу по переселению соотечественников более 6,5 млн рублей. В 2016 году на эти цели было запланировано 7,64 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном агентстве по труду и занятости населения.

"В бюджете области на 2017 год на реализацию программы переселения предусмотрены средства в объеме 6,657 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 2016 году в Сахалинскую область переехало около 600 участников программы. "При этом целевые показатели приема участников программы переселения и членов их семей перевыполнены более чем в три раза. Переселение соотечественников дает положительный результат для социально-экономического и демографического развития региона. Рынок труда пополнился работниками социальной сферы - врачами, медсестрами, учителями, воспитателями; квалифицированными специалистами в сфере финансов, права, торговли, бухгалтерского учета; инженерно-техническими работниками; квалифицированными рабочими в строительстве, транспорте, связи, сфере добычи полезных ископаемых", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что более 95% соотечественников из числа трудоспособных работают на предприятиях области, создают собственное дело и являются плательщиками налогов и сборов в региональные и муниципальные бюджеты.

Для привлечения в область квалифицированных кадров также утверждена ведомственная целевая программа Сахалинской области "Повышение мобильности трудовых ресурсов", в рамках нее за три года привлечено 85 специалистов. В бюджете области на 2017 год предусмотрены средства в объеме 3,6 млн рублей.

По данным агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, на конец декабря 2016 года в банке данных Сахалинской области имеется 17,4 тыс. вакансий, из них более 70% - по рабочим профессиям.

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