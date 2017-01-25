Правительство Камчатки готово подписать соглашение с индийской Tata Power

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края и индийская компания Tата Power готовятся к подписанию в феврале 2017 года соглашения о сотрудничестве. Это произойдет в рамках экономического форума в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатки.

"Мы приступаем к работе над инвестиционным соглашением с Tata Power. Планируем подписать его на ближайшем российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 26-28 февраля ", - сообщил Владимир Илюхин.

Решение об этом было принято на встрече в Москве, в которой приняли участие губернатор Камчатки Владимир Илюхин, заместитель генерального директора по развитию компании Tata Power Минеш Даве и ведущий менеджер по развитию бизнеса Вивек Шарма. По словам главы региона, индийскую компанию интересует разработка каменного угля на Крутогоровском месторождении в Соболевском районе Камчатки. Однако основная проблема - оно находится в отдаленной местности и не имеет пока никакой инфраструктуры.

"Индийская сторона заинтересована в освоении месторождения. Оно находится в отдаленной местности, и там есть проблема с инфраструктурой. В ходе встречи мы обсудили возможные механизмы поддержки, которые сейчас успешно внедряются на Дальнем Востоке. Tata Power намерено претендовать на получение статуса приоритетного проекта для получения мер господдержки на развитие инфраструктуры", - отметил губернатор.

Он сказал, что Камчатка заинтересована в этом проекте, который позволит решить ряд вопросов с транспортной доступностью в Соболевском районе, создать там новые рабочие места и обеспечит поступление налогов в бюджеты разных уровней. Представители Tata Power сообщили, что уже занимаются проработкой с Росморпортом вопросов строительства порта вблизи Крутогоровского месторождения. Крутогоровское месторождение каменного угля расположено в Соболевском районе в 70 км к востоку от берега Охотского моря. Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, его разведанные и оцененные запасы составляют порядка 260 тыс. т.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Камчатки сообщал, что интерес к разработке Крутогоровского месторождения угля проявила исландская инвестиционная компания Kleros Capital. Она заявляла о готовности вложить в проект 81,5 млрд рублей. На эти средства планировалось произвести строительство автодороги от ближайшего населенного пункта до угольного разреза, портового терминала, инфраструктуры на месторождении. Отмечалось, что основными рынками сбыта компания рассматривала страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего на Камчатке открыто семь месторождений угля с прогнозными ресурсами в размере 9,7 млрд тонн.