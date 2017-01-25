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Власти Оренбургской области наградили добровольцев за поимку похитителя 12-летней девочки

В стране
25 января, 9:26 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Награды получили двое добровольцев, которые первыми нашли преступника
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ОРЕНБУРГ, 25 января. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на коллегии областного УМВД вручил награды двум добровольцам, которые первыми нашли похитителя ребенка в Оренбурге.

"Спасибо от имени правительства, эта история с похищением всколыхнула буквально весь город", - сказал Берг, вручая двум добровольцам благодарности и ценные подарки.

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По данным следствия, 17 января 29-летний житель Пермского края Юрий Тиунов во дворе жилого дома по улице Родимцева в Оренбурге насильно поместил в багажник автомобиля Lada Granta 12-летнюю девочку и похитил ее. Девочка отправила SMS-сообщение маме, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Оренбуржцы, узнав о ЧП, организовали поиски девочки и машины, на которой, предположительно, школьницу увезли, проводилось патрулирование города и окрестностей. Через соцсети добровольцы оперативно информировали друг друга о том, где находятся и куда направляются.

"Я был еще на работе и сразу сорвался на поиски, когда увидел в интернете информацию о поиске ребенка. Я представил, каково этой девочке сейчас, и не раздумывая выехал на поиски", - рассказал журналистам Булат Байров, который первым обнаружил машину похитителя. Еще один волонтер - Владимир Грибачев - помогал в поимке преступника и держал связь с полицейскими.

По данным следственного управления СК РФ по региону, обвиняемый в похищении девочки арестован на два месяца, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по факту покушения на похищение несовершеннолетних. Выяснилось, что буквально за считанные минуты до похищения ребенка Тиунов напал на двух девочек 9 и 11 лет на улице Транспортной. Дети так кричали и вырывались, что он их оставил, сел в машину и уехал, боясь привлечь внимание прохожих. Девочки опознали Тиунова.

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