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Крым в 2016 году побил рекорд по вылову рыбы

В стране
25 января, 9:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Регион стал лидером по объемам добычи в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крымские рыбаки в 2016 году увеличили добычу водных биоресурсов в акваториях Черного и Азовского морей на 13%, до 59,79 тыс. тонн в сравнении с 2015 годом. Тем самым был побит рекорд, установленный в украинский период полуострова, сообщает крымский отдел Азово-Черноморского управления Росрыболовства.

"Рекордные уловы крымских рыбаков на 4 586 тонн (до 59 790 тонн - прим. ТАСС) превысили объемы добычи за 2013 год (55 204 тонны), который считается самым уловистым в украинскую бытность Крымского полуострова", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем уточняется, что в 2015 году рыбаки полуострова добыли около 52,7 тыс. тонн водных биоресурсов.

В Росрыболовстве отметили, что в 2016 году в Крыму отмечен рост вылова таких видов рыбы, как хамса, шпрот, ставрида, барабуля, рапана, бычки, камбала-калкан и кефалевые. "При этом крымчане лидируют по объемам добычи в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, где общий вылов за 2016 год достиг рекордных 103 тыс. тонн. Вклад рыбаков Крымского полуострова в рекордные уловы составил 58%", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что лидером по объемам вылова водных биоресурсов стал Севастополь, который увеличил вылов рыбы на 8%, до 39,5 тыс. тонн (66% от общего объема рыбы за 2016 год по Крымскому полуострову).

Минсельхоз Крыма связывает рост добычи рыбы в регионе с наведением порядка в отрасли. Как уточнили в Росрыболовстве, процедура получения пакета разрешительных документов для ведения рыбопромысловой деятельности "была максимально упрощена". "Высокие объемы добычи рыбы и других морских деликатесов способствуют наполнению продовольственной корзины не только крымчан, но и жителей материковой части России, которые уже хорошо знают и любят крымскую рыбную продукцию", - добавили в пресс-службе отдела.

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