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Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке

В стране
25 января, 16:55 UTC+3
Каждую зиму жители Владивостока имеют возможность наблюдать за удивительным шоу — охотой орланов. Эти пернатые хищники, прилетая на зимовку, селятся прямо в городе
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© Юрий Смитюк/ТАСС

Полина Виноградова

 

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