Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид пространства российских городов

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид улицы российских городов.

"Наша общая цель - за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид", - заявил он на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.