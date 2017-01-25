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Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид пространства российских городов

В стране
25 января, 13:45 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид улицы российских городов.

"Наша общая цель - за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид", - заявил он на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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