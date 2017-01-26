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В Мурманске специалисты из пяти стран обсудят экологию Арктики

В стране
26 января, 0:44 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, января. /ТАСС
Среди делегатов конференции - представители органов власти, научных учреждений, крупных предприятий региона, реализующих природоохранные проекты, экологи
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МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Ученые, экологи и промышленники пяти стран обсудят сегодня проблемы арктического региона на конференции в Мурманске. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минприроды.

"26 января в Мурманске открывается ежегодная международная экологическая научно-практическая конференция "Экология Арктики - 2017", ожидается участие около 80 специалистов из Франции, Италии, Швеции и различных регионов России", - сказали в ведомстве.

Среди делегатов конференции - представители органов власти, научных учреждений, крупных предприятий региона, реализующих природоохранные проекты, экологи. Участники обсудят вопросы в сфере развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, охраны атмосферного воздуха, ликвидации накопленного экологического ущерба, развития системы обращения с отходами и многие другие.

По итогам конференции планируется подписать резолюцию по основным стратегическим направлениям на ближайшую перспективу, реализация которых приведет к улучшению качества окружающей среды и обеспечению экологической безопасности жителей Арктической зоны РФ. Инициативы участников конференции будут направлены в федеральные органы власти для использования при работе над законом об арктических зонах и других законопроектах.

Также на конференции планируется подписание соглашений между властями Мурманской области и компаниями "ТГК-1" и "Апатит" по реализации природоохранных мероприятий. В частности, "ТГК-1" готовит проекты по сливу мазута на котельных без применения пара, что позволит решить проблему запаха нефтепродуктов в жилых районах. А комбинат "Апатит" реализует проекты про утилизации опасных отходов.

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