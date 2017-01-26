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На Камчатке для подготовки национальных сборных построят лагерь у подножия вулкана

В стране
26 января, 9:55 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Тренировочная база будет находиться на высоте 800 метров над уровнем моря
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Летний тренировочный лагерь для подготовки национальных сборных команд России по зимним видам спорта планируется построить у подножия вулкана Авачинский на Камчатке. Правительство региона приступило к проектированию центра, сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко.

"У подножия Авачинского вулкана на Камчатке построят тренировочный центр подготовки национальных сборных страны. Работа уже входит в практическую фазу. Нас поддерживает Министерство спорта России, фактически есть решение о выделении федерального финансирования. Сейчас мы начинаем проектирование", - сказал Карпенко.

Проектная организация, которая займется этой работой, уже определена. Ей стала компания из Иркутска. Под создание центра выделен участок площадью 2,8 га. Сама тренировочная база будет построена на высоте 800 метров над уровнем моря.

"Мы хотим, чтобы он (центр) был не только функциональным для спортсменов, но и просто красивым. Центр должен влиться в нашу природу. Это уникальное место. Подобные центры сегодня существуют только на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии", - сказал зампред.

Предполагается, что центр будет работать и зимой, и летом, так как снег на вулкане Авачинский лежит с октября по август. Тренироваться на Камчатке могут сборные по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам.

Выполнить проектные работы подрядчик должен к 15 июля. После этого проектная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы. Сразу после одобрения начнется строительство. В Концепцию организации летней подготовки национальных сборных Российской Федерации Камчатский край был включен в начале 2016 года. Площадками для тренировок в регионе определены снежники Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов.

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