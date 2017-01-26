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Губернатор обещает улучшить экологическую обстановку в запыленном порту Ванино

В стране
26 января, 7:34 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Документ будет согласован с компанией "Мечел", которая перевозит уголь через Ванинский порт
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ХАБАРОВСК, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Специальная рабочая группа в течение двух недель должна подготовить программу по улучшению экологической обстановки в поселке и порту Ванино. Об этом по итогам рабочей поездки в Ванинский район сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Соблюдение экологических требований - безусловный приоритет для нас. Поэтому в состав группы обязательно войдут представители общественности, правительства края, администрации района, депутаты и руководство порта. Вместе мы сформируем программу действий по улучшению экологической обстановки, обязательно с финансовым обеспечением", - сказал глава региона.

Шпорт добавил, что документ будет согласован с компанией "Мечел", которая перевозит уголь через Ванинский порт. "Вместе будем следить за его исполнением", - пообещал губернатор.

25 января он провел встречу с жителями Ванинского района по вопросам развития территории. Ситуация в засыпанием поселка угольной пылью усугубляется в холодный период ежегодно. На встрече представители ООО "Мечел-Транс" и порта (стивидорная компания перегружает преимущественно уголь компании "Мечел" - прим. ТАСС) заявили, что готовы оказать содействие в выполнении обязательств перед жителями поселка Ванино и правительством края.

29 января в поселке пройдет митинг в связи с экологической ситуацией. Ожидается, что для участия в нем в Ванино из Хабаровска приедут лидеры хабаровского отделения Общероссийского народного фронта, ЛДПР и других организаций. Ранее ванинцы направили руководству страны видеообращение с просьбой избавить их от загрязнения, а руководство порта наложило взыскания на докера, который в свою рабочую смену провел видеосъемку угольного пыления в порту.

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