Руководство заповедника “Херсонес Таврический“ знает, как его сохранить

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в ближайшее время представит концепцию своего развития в Министерстве культуры РФ. Об этом корр. ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе заповедника Лариса Седикова.

"У нас есть концепция развития музея-заповедника, которую в ближайшее время мы будем защищать в Министерстве культуры РФ", — сказала Седикова, пояснив, что в этой концепции прописаны вопросы сохранения памятников Херсонеса, их научного исследования, введения объектов в экскурсионный оборот.

Площадь заповедника составляет 418 га, при этом большая ее часть — это городская территория Севастополя. "Все участки сложные, многие находятся в городской застройке, есть очень сложные вопросы их сохранения, требующие серьезных средств. Все это и прописано в нашей концепции", — пояснила Седикова.

Лишь треть территории Херсонеса исследована

По словам замдиректора заповедника, основными задачами сейчас является сохранение и развитие Херсонеса. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году "Херсонес Таврический" впервые в постсоветский период начал получать необходимое финансирование от государства.

В 2016 году по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года музею-заповеднику было выделено порядка 75 млн рублей на ремонт инфраструктуры и проектные работы по реставрации памятников. В частности, именно это финансирование позволит к началу туристического сезона 2017 года открыть обновленную античную экспозицию, здания и залы для которой уже отремонтированы.

Сейчас разработаны проекты реставрации участка оборонительных сооружений Херсонеса и крепости Чембало в Балаклаве. После реставрации планируется ввести эту крепость в экскурсионный оборот, возможно, неподалеку от нее появится и небольшой выставочный зал. Планируется начать исследование крепости Каламита, расположенной в Инкермане, которая, по словам Седиковой, пока очень мало изучена.

В 2018 году заповедник обзаведется новым фондохранилищем с выставочным и конференц-залом, которое, по мнению руководства музея, будет хорошим дополнением к уже имеющимся в распоряжении заповедника зданиям.

За время существования археологического памятника его территория была изучена лишь на треть. "Много это или мало? Можно привести примеры по исследованию древнерусских городов, многие из которых исследованы на 2, 5, 7%", — пояснила замдиректора заповедника. По ее словам, раскопки будут продолжены, но важно не столько их количество, сколько повышение качества, чему поспособствует недавно приобретенное за государственные средства новое оборудование — приборы, позволяющие качественнее фиксировать результаты раскопок.

Особый акцент руководство музея-заповедника делает на сохранении уникального археологического памятника, внесенного в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. "Наша главная задача — не только исследовать, но и сохранять наши участки, расположенные под открытым небом. Кстати, в поручении президента сказано, что необходимо сохранить Херсонес в соответствии с требованиями ЮНЕСКО", — сказала Седикова.

Она пояснила, что руководство заповедника делает все возможное, чтобы донести до международного сообщества сведения о том, что Херсонес в безопасности, сохраняется и развивается.

История в 2,5 тысячи лет

Город Херсонес был основан греками в V в. до нашей эры и просуществовал до XIV века, когда, пережив римлян и византийское владычество, пришел в упадок, и последние жители покинули его. Второе рождение Херсонеса — это уже история археологического памятника, расположенного на территории современного Севастополя.

Изучение Херсонеса как археологического памятника началось в первой половине XIX века, но первым описал руины древнего города посол короля Речи Посполитой Стефана Батория Мартин Броневский, прибывший к татарскому хану Мухаммед-Гирею II. Произошло это спустя два века после того, как древний город пришел в упадок. "Он был впечатлен увиденным и писал о былом богатстве города, об остатках оборонительных стен и замков", — пояснила замдиректора музея-заповедника.

Все постройки, которые мы видим на территории Херсонеса, созданы из камня, взятого с древних сооружений. Но уже тогда графиня Уварова, вдова знаменитого археолога графа Уварова, писала о том, что "Херсонес — это русские Помпеи" и что потомки не простят, если он не будет сохранен Лариса Седикова заместитель директора по научной работе

Первые раскопки Херсонеса начались, когда строился Севастополь. В 1827 году по приказу командующего Черноморским флотом адмирала Алексея Грейга лейтенант Крузе начал раскопки Херсонеса. "Его целью было найти место крещения киевского князя Владимира. Им тогда здесь были открыты три средневековых храма", — сказала Седикова.

По ее словам, эти раскопки носили бессистемный характер и были далеки от того, что принято называть археологической наукой. Более того, хорошо обработанный камень древних построек Херсонеса служил строительным материалом для молодого Севастополя, из этого же камня во второй половине XIX века на территории Херсонеса был построен Свято-Владимирский монастырь.

"Все постройки, которые мы видим на территории Херсонеса, созданы из камня, взятого с древних сооружений, — отметила Седикова. — Но уже тогда графиня Уварова — вдова знаменитого археолога графа Уварова, именем которого названа одна из открытых им херсонесских базилик, писала о том, что "Херсонес — это русские Помпеи" и что потомки не простят, если он не будет сохранен".

В 1888 году раскопки по поручению Императорской археологической комиссии возглавил севастопольский банковский служащий Карл Косцюшко-Валюжинич, который создал здесь первый музей, названный Складом местных древностей. "Его мы считаем основателем музея. В XIX веке археологов не готовили в университетах, это было только зарождение археологической науки, но Косцюшко-Валюжинич, не будучи археологом, но будучи порядочным человеком, очень много сделал для Херсонеса. Он руководил им до последних дней, и был похоронен здесь же в 1907 году", — сказала Седикова.

Сменивший Косцюшко-Валюжинича Роман Лепер был уже профессиональным археологом, и раскопки он вел по методике археологических исследований, то есть по слоям и со скрупулезной фиксацией.

От бессистемных раскопок к научной работе

После Октябрьской революции монастырь был закрыт, а все постройки на территории Херсонеса переданы образованному херсонесскому музею. Уже в 1925 году появились первые экспозиции: в здании бывшей монастырской трапезной была основана античная экспозиция, а в бывшей домовой церкви - средневековая.

По словам Седиковой, расцвет музея-заповедника пришелся на советский период, особенно на 70-е и 80-е годы XX века, когда были проведены основные раскопки, в 1963 году была создана масштабная античная экспозиция, а в 1983 году - византийская. В это время здесь планомерно и постоянно велась археологическая работа, в которой принимали участие ведущие отечественные ученые, а музей-заповедник стал популярным туристическим объектом, известным далеко за пределами СССР.

"Но в начале 90-х годов с общим распадом страны и экономическими трудностями исследовательский процесс существенно замедлился и имел уже не такие масштабы, однако сотрудники Херсонеса продолжали работать, при полном отсутствии финансирования нам удавалось даже тогда пополнять коллекции", - говорит Седикова.

По ее словам, в украинский период часть российских экспедиций прекратила работать в Херсонесе, остались только сотрудники Эрмитажа, зато началось активное международное сотрудничество, тогда здесь работали ученые из университетов США и Европы. В 1994 году Херсонес приобрел статус национального заповедника, а в 2011 году лет вошел в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Правда, финансирования заповеднику по-прежнему не хватало. "Античная экспозиция с момента открытия не обновлялась и в условиях отсутствия финансирования этого сделать не удавалось, а в 2006 году она вообще была закрыта по причине аварийности здания, византийская экспозиция, хотя и не потеряла научную значимость, но сейчас есть необходимость провести там ремонтные работы", - сказала Седикова.

По ее словам, лишь в период с 2001 по 2005 год заповеднику по украинской государственной программе выделялись средства, все остальное время музей жил с продажи входных и экскурсионных билетов. "Даже документы для ЮНЕСКО мы готовили на свои деньги", - добавила она.

Херсонесский заповедник сегодня - это крупное научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище, крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане, а также Хора - земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Его коллекция составляет более 218 тыс. артефактов, архив насчитывает порядка 90 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг. За минувший год количество посетителей заповедника достигло рекордных 1,2 млн человек, что 2,5 раза больше показателей предшествовавших лет.