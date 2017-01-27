Музей бронетанковой техники открывается на Прохоровском поле под Белгородом

БЕЛГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Новый музей бронетанковой техники в пятницу официально откроют под Белгородом на базе военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле". Первых посетителей музей сможет принять уже 28 января, сообщили ТАСС в руководстве музея-заповедника.

"Официальное открытие музея бронетанковой техники пройдет сегодня, а уже завтра новый объект музея-заповедника начнет свою работу", - уточнили в руководстве.

Общая площадь нового музея - более 2,8 тыс. кв. м, из которых почти половину занимает экспозиция. В четырех залах представлена история развития танкостроения, начиная с эпохи Возрождения и до современности. Так, например, в одном из залов представлен макет танка Леонардо да Винчи. Экспозиция оборудована специальными "маркерами" для прослушивания аудиогидов, сенсорными экранами и современным аудиовизуальным оборудованием.

Решение о создании музея бронетанковой техники было принято 12 июля 2014 года в Прохоровке на заседании комитета "Победа". Бюджет проекта оценивается в 320 млн рублей, затраты пополам разделили областной и федеральный бюджеты. 16 мая 2015 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин открыл первую очередь будущего музея бронетанковой техники - танкодром под открытым небом, построенный за год на территории музея-заповедника "Прохоровское поле". Танкодром под Белгородом стал первым в России подобным объектом, посетить который может каждый желающий.

Двенадцатого июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Обе стороны понесли огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом, советские войска разгромили самую мощную ударную группировку немцев, и основные силы противника перешли к обороне.