Танкер с бензином АИ-95 пришел в Магадан, где был дефицит топлива

В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 27 января, 3:15
Тренер "Коламбуса" Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛСпорт 27 января, 3:00
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по гандболуСпорт 27 января, 2:20
ФК "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка ИспанииСпорт 27 января, 2:00
Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕСпорт 27 января, 1:45
Судьи пересмотрели оценки в пользу российских танцоров на ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 27 января, 1:40
Чемпионат мира по санному спорту стартует в АвстрииСпорт 27 января, 1:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 27 января. /ТАСС/. Танкер доставил в Магадан бензин марки АИ-95, где в январе возник дефицит этого вида топлива, которое продавалось на заправках по талонам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.
"Сегодня танкер пришел в порт Магадана и встал под разгрузку. Потребуется еще несколько дней и слив топлива и его доставку на авто заправочные станции. Ориентировочно в свободную продажу бензин АИ-95 поступит в Магадане 30-31 января", - сообщил собеседник агентства.
Так же танкер доставил на Колыму другие виды горючего. Запас топлива имеется на всех АЗС.
Ранее ТАСС сообщал, что в середине января в Магадане на заправках начали отпускать бензин АИ-95 по талонам. Причина - поломка танкера, который должен был доставить это топливо в регион. Однако введение талонов не повлияло на деятельность предприятий и организаций области, они функционируют в прежнем режиме, так как договоры на приобретение АИ-95 ими были заключены заранее и топливо для них было запасено. Талоны были введены для того, чтобы на АЗС не возник ажиотаж, вызванный дефицитом этого горючего.