Танкер с бензином АИ-95 пришел в Магадан, где был дефицит топлива

МАГАДАН, 27 января. /ТАСС/. Танкер доставил в Магадан бензин марки АИ-95, где в январе возник дефицит этого вида топлива, которое продавалось на заправках по талонам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Сегодня танкер пришел в порт Магадана и встал под разгрузку. Потребуется еще несколько дней и слив топлива и его доставку на авто заправочные станции. Ориентировочно в свободную продажу бензин АИ-95 поступит в Магадане 30-31 января", - сообщил собеседник агентства.

Так же танкер доставил на Колыму другие виды горючего. Запас топлива имеется на всех АЗС.

Ранее ТАСС сообщал, что в середине января в Магадане на заправках начали отпускать бензин АИ-95 по талонам. Причина - поломка танкера, который должен был доставить это топливо в регион. Однако введение талонов не повлияло на деятельность предприятий и организаций области, они функционируют в прежнем режиме, так как договоры на приобретение АИ-95 ими были заключены заранее и топливо для них было запасено. Талоны были введены для того, чтобы на АЗС не возник ажиотаж, вызванный дефицитом этого горючего.