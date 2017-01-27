Перечисления в федеральный бюджет от ДВТУ в 2016 году выросли почти на 12 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Перечисления в федеральный бюджет от подразделений Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) а 2016 году выросли почти на 12 млрд рублей. Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
"Стоимость товарооборота в 2016 году сократилась на 6,5%. При этом экспорт сократился, а импорт вырос. Это позволило нам перечислить в федеральный бюджет в 2016 году 176,1 млрд рублей, тогда как в 2015 году было перечислено 164,14 млрд рублей",- сообщил Ладыгин.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот через таможни ДВТУ составил $19,4 млрд против 20,8 млрд в 2015 году. Основными партнерами ВЭД оставались Китай (37,4% в экспорте), Япония (22,1%) и Республика Корея (21,2%).
Стоимость экспорта составила $8,4 млрд и сократилась по сравнению с 2015 годом на 16%. Основными статьями экспорта оставались газ, черные металлы, древесина, рыбопродукция. При этом стоимость импорта выросла на 2% и составила чуть более $11 млрд. 22% всего импорта через ДВТУ пришлось на машины и оборудование. Активно ввозились автомобили, суда, изделия из пластмассы.