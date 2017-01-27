Ансамбль "Хейро" из Красноярского края выступит на закрытии Универсиады-2017 в Казахстане

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КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и танца народов Севера "Хейро" из Красноярского края выступит на закрытии Всемирной зимней Универсиады-2017 во время торжественной церемонии передачи эстафеты от Казахстана к России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.
"В Алматы выступят все 12 артистов танцевального коллектива "Хейро". Творческий номер рассчитан на 10 минут, он включает выступление московских вокалистов, гимнастов, битбоксеров и шоу-балет на льду под руководством Ильи Авербуха, который является также режиссером этого представления. Выступление российских артистов будет сопровождаться лазерным шоу, видеоконтентом и яркими спецэффектами. По замыслу режиссера, именно таймырские артисты из ансамбля "Хейро" начинают и завершают весь номер", - сообщили в пресс-службе.
28-я Всемирная зимняя Универсиада-2017 пройдет в Казахстане с 29 января по 8 февраля. На соревнованиях будут разыграны 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. В состязаниях примут участие более 2 тысяч спортсменов из 57 стран.
8 февраля состоится церемония передачи флага Международной федерации студенческого спорта (FISU) - символа Универсиады-2017, проходящей под эгидой FISU. Принимающей стороной становится Россия. Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.
Ансамбль "Хэйро" (на долганском языке - "восходящее солнце") создан в 1969 году, он является первым народным самодеятельным коллективом Таймыра. Все артисты - представители коренных малочисленных народов севера Красноярского края. В репертуаре ансамбля более 40 хореографических композиций и танцевальных миниатюр.