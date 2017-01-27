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Третий агрегат Усть-Хантайской ГЭС на Таймыре планируется запустить в сентябре

В стране
27 января, 7:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, января. /ТАСС
Первый пусковой комплекс был запущен в ноябре 2015 года, второй - в 2016 году
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КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Третий гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС в Красноярском крае, где идет масштабная программа реконструкции, предполагается запустить в сентябре 2017 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГМК "Норильского никеля" со ссылкой на старшего вице-президента компании Оника Азнауряна.

"За 40 лет работы гидроагрегаты морально и технически устарели, поэтому было принято решение об их замене. В ноябре 2015 года мы запустили первый пусковой комплекс. В 2016 году - второй. Идем с опережением графика: уже в сентябре прошлого года начали демонтаж третьего агрегата. Рассчитываем запустить его в сентябре 2017 года", - процитировали в пресс-службе слова Азнауряна.

Он отметил, что особенность реконструкции заключается в частности в том, что меняется технология выработки электроэнергии. Ранее установленные гидроагрегаты были поворотно-лопастные, новые - радиально-осевые, что даст "дополнительное увеличение мощности почти на 15%".

"Если раньше гидроэлектростанция выдавала максимум 441 МВт, то после завершения масштабного проекта реконструкции мощность составит 502 МВт. Это значительное увеличение, которое также увеличивает безопасность и стабильность производства", - подчеркнул Азнаурян.

Усть-Хантайская ГЭС с семью гидроагрегатами была запущена в промышленную эксплуатацию в 1975 году. Их поэтапная замена является частью масштабного инвестиционного проекта по модернизации. К 2021 году планируется заменить все турбины ГЭС. Инвестиции в проект составят около 7 млрд. рублей.

"Комплексная реконструкция Усть-Хантайской ГЭС является частью консолидированной стратегии инвестиционной программы "Норникеля", реализуемой в топливно-энергетическом комплексе компании. Эта программа направлена на обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения Норильского промышленного района, его жителей и предприятий", - сказал старший вице-президент.

Усть-Хантайская ГЭС, входящяя в состав АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" ("дочка" "Норильского никеля"). Станция расположена на реке Хантайка, впадающей в Енисей.

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