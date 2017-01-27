Чечня заняла четвертое место в рейтинге безопасности российских дорог

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Чечня по итогам 2016 года заняла четвертое место среди 52 регионов России, участвовавших в рейтинге безопасности дорог, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Чеченская Республика по итогам 2016 года заняла четвертое место в рейтинге безопасности дорог. Исследование составлено межрегиональным общественным центром "За безопасность российских дорог". В пятерку лидеров рейтинга, в "зеленую зону" с удовлетворительной дорожной безопасностью вошли Томская область с коэффициентом 0,63, Республика Удмуртия (0,87), Новосибирская область (0,95), Чеченская Республика (0,95) и Ивановская область (0,99)", - уточнили в пресс-службе.

Самыми опасными дорогами среди участников рейтинга обладают Челябинская и Московская области, а также Пермский край.

В расчетной формуле рейтинга учитывались население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях из-за плохого состояния дорог, протяженность трасс и размер автопарка.

В 2016 году в Чечне произошли 376 ДТП, это на 22 меньше, чем в 2015 году. Погибли 125 человек, тогда как в 2015 году - 168. Как сообщили ТАСС в республиканском ГИБДД, сокращению числа аварий на дорогах способствовали отказ предпринимателей Чечни от продажи алкоголя, а также два проекта, инициированных главой республики: "Имамы против ДТП" и "ДТП - дело каждого".