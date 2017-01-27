Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чечня заняла четвертое место в рейтинге безопасности российских дорог

В стране
27 января, 17:35 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, января. /ТАСС
Самые опасные трассы находятся в Челябинской и Московской областях, а также в Пермском крае
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Чечня по итогам 2016 года заняла четвертое место среди 52 регионов России, участвовавших в рейтинге безопасности дорог, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Чеченская Республика по итогам 2016 года заняла четвертое место в рейтинге безопасности дорог. Исследование составлено межрегиональным общественным центром "За безопасность российских дорог". В пятерку лидеров рейтинга, в "зеленую зону" с удовлетворительной дорожной безопасностью вошли Томская область с коэффициентом 0,63, Республика Удмуртия (0,87), Новосибирская область (0,95), Чеченская Республика (0,95) и Ивановская область (0,99)", - уточнили в пресс-службе.

Самыми опасными дорогами среди участников рейтинга обладают Челябинская и Московская области, а также Пермский край.

В расчетной формуле рейтинга учитывались население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях из-за плохого состояния дорог, протяженность трасс и размер автопарка.

В 2016 году в Чечне произошли 376 ДТП, это на 22 меньше, чем в 2015 году. Погибли 125 человек, тогда как в 2015 году - 168. Как сообщили ТАСС в республиканском ГИБДД, сокращению числа аварий на дорогах способствовали отказ предпринимателей Чечни от продажи алкоголя, а также два проекта, инициированных главой республики: "Имамы против ДТП" и "ДТП - дело каждого".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
4
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама