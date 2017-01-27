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Около 300 студентов Чечни приняли участие во Всероссийской акции "Письмо Победы"

В стране
27 января, 19:01 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, января. /ТАСС
Акция проводится ежегодно по всей стране
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ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Около 300 чеченских студентов приняли участие во Всероссийской акции "Письмо Победы", которая стартовала в Грозном в день полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Чечни.

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"В Чеченской Республике в день полного снятия блокады Ленинграда стартовала всероссийская акция "Письмо Победы". Более 250 студентов писали "письма в прошлое" членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Всем участникам в рамках акции также раздали по кусочку "фронтового хлеба", - сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Министерства по делам молодежи Чечни Ибрагим Астамиров.

По его словам, акция проводится ежегодно по всей стране. В прошлом году "письма Победы" написали более 27 тыс. молодых людей по всей России.

"В рамках акции, которая продлится месяц, волонтеры будут также помогать ветеранам Великой Отечественной войны находить друзей, однополчан, родственников и проводить с ними видеобеседы, используя возможности интернета", - отметил собеседник агентства.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Операция "Январский гром", с которой начался разгром немецкой группы армий "Север", была названа первым из знаменитых "десяти сталинских ударов" Красной Армии, приведших к Победе. За время Ленинградской битвы с июля 1941 по август 1944 года погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. мирных жителей. Более 1,5 миллиона человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

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