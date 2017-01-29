В Новгородской области изготовили именные кирпичи для Федора Конюхова

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 января. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Боровичский завод стройматериалов в Новгородской области изготовил для путешественника Федора Конюхова именные закладные кирпичи для храмов. Подарок рекордсмену и священнослужителю делали на специально сконструированном станке, сообщил ТАСС коммерческий директор предприятия Александр Мануков.

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"Около десятка кирпичей из керамической красной глины с надписью "Федор Конюхов" сделали на специально сконструированном станке. Имя нанесли вручную хорошо читаемым шрифтом", - сказал он, добавив, что по технологии надпись на таких кирпичах делается еще до обжига.

По словам собеседника агентства, партию закладных кирпичей заказали почитатели Конюхова из города Боровичи Новгородской области. В частности, местный предприниматель Валерий Артемьев пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что "именные кирпичи Федор Филиппович намерен использовать при закладке православных храмов по всей России. Ведь после каждого из своих шести кругосветных путешествий он строил по часовне, причем в самых разных местах - от Азовского побережья до Дальнего Востока".

Ранее ТАСС сообщал, что в родном Боровичском районе, на берегу горной реки Мсты Артемьев добыл плиту известняка возрастом 360 млн лет, из которой известный российский ювелир, художник-камнерез Владимир Михайлов вырезал крест. На днях он был передан Конюхову, который объявил о том, что в своей следующей экспедиции намерен погрузиться в Марианскую впадину и установить на ее дне символ православия.

В самую глубокую точку планеты Конюхов вместе с крупным ученым-океанологом Артуром Чилингаровым планирует опуститься в батискафе в 2018 году. Здесь исследователи намерены взять со дна пробы грунта, чего до этого никто никогда не делал, а также установить на дне российский флаг. Глубина погружения достигает 11 022-11 030 тыс. м. Работы над созданием батискафа, способного выдержать давление на дне Марианского желоба, которое превышает 1100 атмосфер, уже идут. Так, гондолу для него строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а в МГТУ им. Баумана конструируют "руку" аппарата - манипулятор.