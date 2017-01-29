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В Пензе четвертые сутки ликвидируют последствия коммунального ЧП

В стране
29 января, 23:32 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 29, января. /ТАСС
Зампред правительства региона Дмитрий Семенов сообщил, что последние квартиры будут подключать к системе теплоснабжения утром 30 января
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ПЕНЗА, 29 января. /ТАСС/. Четвертые сутки в Пензе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей 26 января на ТЭЦ-1. Несмотря на то, что аварийные бригады трудятся непрерывно уже трое суток, по данным властей девять домов барачного типа в микрорайоне Север остаются без тепла. Подключить последние квартиры к системе теплоснабжения власти планируют 30 января утром.

"Тепло будем давать одновременно во все оставшиеся дома в светлое время суток 30 января, чтобы избежать утечек в квартирах жильцов", - уточнил зампред правительства региона Дмитрий Семенов.

Трубы на выброс

Все это время жильцы одноэтажных бараков как могут сохраняют тепло в своих квартирах. Кто купил электрические обогреватели, кто жжет газ. "Нам соцработники предлагали перебраться в санаторий и переждать, но у нас плюс 20 градусов в комнате, а ехать с двумя маленькими детьми неудобно. Младшему пять месяцев", - рассказала местная жительница Юлия Герасимова.

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Власти Пензы обратились к строительным предприятиям города с просьбой помочь с материалами и рабочей силой. Откликнулись МУП "Горстройзаказчик", компании-застройщики ООО "Рисан", ООО "Ревьера", ООО "Спектр недвижимости", ООО "Алекс строй", ООО "Автодорога", ООО "Мегастрой" и другие. К восстановительным работам 29 января подключились бригады из города Заречного.

Мастера пытались реанимировать внутридомовую систему отопления. "Все трубы на выброс, смотрите, здесь лед сплошной", - показывали рабочие вырезанные замерзшие участки трубопровода. На улице Нестерова он тянется по воздуху, трубы тонкие и местами без изоляции. Варить магистральную сеть на морозе в минус 16 трудно.

Ущерб оценим потом - власти

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В квартирах барачного типа другая проблема: жильцы не смогли во время слить воду, и все трубы промерзли. "Я по телевизору не увидела, что будет отключение в районе Севера, начала звонить в управляющую компанию, а уже поздно - все трубы за три часа перемерзли, сливать нечего", - сокрушалась Людмила Артюкова.

Некоторые жители микрорайона уже задумались над тем, кто будет нести ответственность за ущерб, который нанесен их жилью. Городские власти сообщили о готовности оказать юридическое сопровождение всем, кто захочет обратиться за возмещением убытков. "Мы посчитаем потери и ущерб, нанесенный городскому хозяйству, но сделаем это позже. Сейчас важно завершить все восстановительные работы", - уточнил мэр Кувайцев.

По прогнозам аварийные бригады должны были закончить с подачей тепла к 23:00 мск 29 января. Вечером на месте восстановительных работ появился губернатор Пензенской области. Глава региона поставил задачу усилить работу, чтобы утром 30 января все жители микрорайона были подключены к теплоносителю.

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