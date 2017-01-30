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Новое судно свяжет морским сообщением Камчатку и Сахалинскую область

В стране
30 января, 4:30 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Проектирование и начало строительства судна запланировано на 2017 год
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новое грузопассажирское судно свяжет Камчатский край и Сахалинскую область. Оно будет курсировать из Петропавловска-Камчатского к населенным пунктам западного побережья полуострова и на Командорские острова, а также в город Северо-Курильск. Об этом заявил министр транспорта региона Владимир Каюмов, сообщила его пресс-служба.

"Мероприятие по строительству нового грузопассажирского судна для Камчатки включено в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". По этому вопросу мы сейчас активно работаем с Росморречфлотом. В 2016 году подготовили и согласовали техническое задание, выполнили эскиз судна. Проектирование и начало строительства грузопассажирского судна намечено на 2017 год", - сообщил Владимир Каюмов.

Стоимость проекта, а также место строительства, пока не известны. Также, по словам министра, прорабатывается вопрос о включении в программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" строительства парома на 150 человек и 50 автомобилей, который свяжет Петропавловск- Камчатский с другими дальневосточными портами, в том числе с Приморьем.

"Техническое задание на проектирование и эскиз судна также подготовлены и согласованы. Работа в данном направлении также ведется в тесном взаимодействии с Росморречфлотом", - сказал Владимир Каюмов.

В развития морских перевозок в крае в 2016 году завершено строительство нового здания Морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский стоимостью более 530 млн рублей.

Начаты работы по капитальному ремонту причала № 5, который подрядчик должен сдать уже к началу лета. Проведены предпроектные работы по модернизации ряда других причалов Петропавловск-Камчатского морского порта, находящихся в федеральной собственности, также подготовлена проектно- сметная документация по строительству грузопассажирского причала в селе Никольское в Алеутском районе.

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