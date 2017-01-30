В Приморье тигрица вышла к людям за помощью, но спасти ее не удалось

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Молодая раненая тигрица вышла к людям за помощью возле поселка Лучегорск на севере Приморья. Однако спасти животное не удалось: хищница умерла от истощения до того, как специалисты добрались до места происшествия, сообщила пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

"Скорее всего, животное сознательно вышло к людям за помощью, но хищник был обречен. Сильное истощение в результате травмы конечности и обморожение не оставляли животному шансов на выживание", - уточняется в сообщении.

Тигрица была обнаружена в ночь на 29 января в 60 км от Лучегорска, недалеко от поселка Грибной, на лесовозной дороге. Тигр вышел на дорогу и спрятался под полуприцеп лесовоза. Водитель сразу же сообщил об этом в департамент охотничьего надзора Приморского края, и на место выехала оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком. Однако за время, пока специалисты преодолели расстояние в 600 км до места ЧП, тигрица умерла.

Уже известно, что погибла молодая трехлетняя тигрица. Экспертизе предстоит определить характер ранения, из-за которого хищница не смогла охотиться и длительно голодала. "По одной из версий, тигр долго сидел где-то в капкане или иной ловушке. Сейчас наши инспекторы совместно с сотрудниками внутренних дел ищут место, где могло произойти это происшествие. Надеемся, нам удастся выяснить, на кого ставились эти капканы или ловушки, и каким образом в них попал тигр", - прокомментировал инцидент директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Инциденты с тиграми в Приморье

Это уже второй инцидент с ранеными тиграми в Приморье с начала года. В середине января в тайге обнаружили раненого из огнестрельного оружия шестимесячного тигренка.

Он был доставлен в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других хищников в Селе Алексеевка, где ему оказали первую помощь. После того, как тигренок немного пришел в себя, ветеринары из Москвы и Владивостока решили сделать операцию. Однако хирургическое вмешательство не потребовалось: при детальном обследовании раны оказались не столь серьезны, что дало специалистам надежду на возвращение хищника в природу после длительного курса реабилитации.

В центре проходят реабилитацию еще три тигра. Это попавшая сюда год назад в возрасте 5-6 месяцев тигрица Филиппа, которую буквально спасли от голодной смерти, тигр Владик, отловленный в октябре в пригороде Владивостока, и тигренок-сирота, найденный на свалке в Лазовском районе в декабре прошлого года. Этих тигров сейчас готовят к жизни в дикой природе, чтобы весной выпустить на волю.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета прошлого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.