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В Москве самое дорогое высшее образование, в Петербурге - самое доступное

В стране
30 января, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Россия, наряду с Канадой, входит в число стран, имеющих самые высокие показатели по числу людей с высшим образованием
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург назван самым доступным городом для получения высшего образования в России, тогда как Москва - самым дорогим. Об этом говорится в результатах исследования Института образования ВШЭ, которые в понедельник поступили в ТАСС.

"Россия, наряду с Канадой, сегодня входит в число стран, имеющих самые высокие показатели по числу людей с высшим образованием. Так, в возрастной когорте от 25 до 64 лет 54% населения имеют вузовский диплом, от 25 до 34 лет - 58%, от 55 до 64 лет - 50%", - говорится в исследовании.

Однако не во всех российских регионах ситуация складывается одинаково, и не везде высшее образование доступно. Аналитики ВШЭ рассмотрели доступность высшего образования по трем аспектам: финансовая доступность, обеспеченность местами, территориальная доступность.

Финансовая доступность

При анализе финансовой доступности исследователи ВШЭ принимали во внимание не только стоимость обучения, но и такие издержки, как траты на жилье и расходы на проживание. Лучше всего ситуация оказалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: большое количество бюджетных мест, высокий уровень доходов, приемлемая стоимость обучения, есть места в общежитиях. Второе место у Амурской области, третье у Вологодской области.

Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Хотя если рассматривать только расходы на образование, то Ингушетия и Чечня попадают в ряд самых доступных, наряду с Алтаем, Адыгеей и Тувой. В свою очередь самое дорогое образование в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях.

"В приведенной оценке финансовой доступности представляется важным выделение не только стоимости обучения, но и всего комплекса сопровождающих его трат, в том числе и для бюджетных студентов. Отсутствие финансовой поддержки, слабо развитая инфраструктура вузов, дороговизна непосредственно обучения и ограниченное количество бюджетных мест в регионе ограничивают возможности доступа к высшему образованию для абитуриентов из семей с низкими доходами", - отмечается в анализе.

Именно из-за отсутствия инфраструктуры при относительно высоких ценах на жилье регионами с наименее доступным высшим образованием стали северокавказские республики. Наименьшую нагрузку на бюджет несут семьи студентов вузов Санкт-Петербургского региона, Амурской области и Вологодской области - это объясняется невысокой средней стоимостью года обучения, большим количеством бюджетных мест и хорошей обеспеченность общежитиями.

Результаты исследования: обеспеченность местами

При расчетах обеспеченности местами в государственных и частных вузах базовым показателем является охват молодежи релевантной возрастной группы (17-25 лет) высшим образованием. Средний показатель охвата по стране составляет лишь 33%, однако ситуация в регионах сильно различается. Лучше всего ситуация обстоит в Курской области (49,6%), Москве и Московской области (49,2%), Томской области (46,4%). В половине регионов охват меньше 28%. Самый низкий показатель в Ненецком автономном округе (0%) - там нет вузов. Отстают также Дагестан, Республика Алтай, Чечня, Ингушетия, Тува и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Территориальная доступность

В рамках исследования эксперты ВШЭ измерили расстояние от места проживания до ближайшего вуза. Легче всего до ближайшего вуза добраться в Москве и Московской области, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Сложнее всего в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Магаданской и Сахалинской областях.

"В целом, низкая территориальная доступность высшего образования очевидным образом связана с физическим размером региона. В больших регионах получение высшего образования осложнено отсутствием вузов по соседству", - говорится в исследовании Института образования ВШЭ.

Доступность и качество

Исследователи также проанализировали доступность качественного образования. В список сильных вузов попали те, где есть студенты со средним баллом ЕГЭ от 70 баллов. Больше всего таких в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (64,7% от всех первокурсников), Томской (56,9%) и Свердловской (47,2%) областях, в Москве и Московской области (38,1%). В 29 регионах нет вузов, где средний балл ЕГЭ абитуриентов превышает 70.

"Конечно, стоит принимать во внимание связанность ограниченности доступа к качественному образованию с концентрацией рынка высшего образования. В регионах с небольшим количеством вузов студенческий контингент редко имеет высокие баллы ЕГЭ, для регионов с большой вузовской сетью это более характерно", - подчеркивается в исследовании.

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