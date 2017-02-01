Как изменить жизнь: истории обладателей "дальневосточных гектаров"

Начинается третий этап программы бесплатной выдачи участков земли на Дальнем Востоке. О том, как их первые обладатели распорядились своей территорией и какие вопросы в связи с этим возникли, они рассказали корреспондентам ТАСС.

Семья Бабушкиных: ослиное молоко и иппотерапия

Татьяна Бабушкина — бывший городской житель. Вместе с семьей десять лет назад переехала в деревню, если, конечно, можно так назвать частный сектор, расположенный вдоль дороги от Петропавловска-Камчатского до города Елизово на Камчатке. Продали жилье в краевом центре и купили себе дом с участком. Говорит, переехали, чтобы детей кормить можно было всем натуральным, выращенным на собственных грядках. Чуть позже родилась идея привезти на Камчатку осликов — здесь таких животных никогда не было даже в зоопарке. Сейчас на небольшом частном подворье Бабушкиных уже пять осликов. Татьяна показывает хозяйство. За небольшим домом — просторный вольер, а за ним обширная территория для выгула животных под открытым небом.

— Двух ослов привезла почти три года назад из Казахстана. Сейчас их у нас уже пять. Вот Персей, вторая родилась Ева, а это маленький Алихан, — говорит Татьяна. — Персей уже начал потихоньку работать, ему полтора года, Ева и Алихан еще маленькие. Сами по себе ослики очень ласковые, трудолюбивые. Очень послушные. Что-то между лошадкой и собачкой. Они очень преданные. Если попробовать со двора вывести — не получится.

Помогают в ведении хозяйства Татьяне два ее сына — 12 и 14 лет. Они ухаживают за осликами, помогают маме катать на них детей, попутно ухаживают за собственным хозяйством — у них еще около полусотни кроликов.

По ее словам, утверждение, будто ослики животные теплолюбивые — миф. Здесь, на Камчатке, в помещение они заходят только на ночь и во время циклонов, все остальное время проводят на улице.

— Вот у нас специальное здание построено. В первую зиму мы старались животных закрывать. А теперь они только на ночь заходят в домик, а так на улице, — говорит собеседница.

В еде ослики тоже оказались неприхотливы.

— Едят они очень мало. У нас они здесь на хороших кормах, толстенькие. Морковка, картошка, они еще любят муку, разведенную с комбикормом, соль. Для костей — мел, — перечисляет фермер.

Татьяна говорит, что сейчас ослики работают только на участке. В городе Елизово, где они обычно катают детей, сейчас скользко, животные могут травмироваться, поэтому гости зимой приезжают к Бабушкиным на пока скромный участок.

"Дальневосточный гектар" — а точнее два, которые взяли Татьяна с мужем, — пока находится на оформлении в кадастровой палате. На земле семья хочет построить настоящую ослиную ферму.

— Мы пока взяли два гектара, потому что земли можно набрать сколько угодно, но, главное, чтобы целесообразно было обрабатывать. Взяли землю, чтобы приезжали туристы, детки в любое время, и там уже будем развивать ослиную ферму, — сообщила Татьяна.

Она говорит, что для начала нормальной работы фермы нужно не менее десяти животных. Новых пока завозить не будут, собираются разводить осликов здесь, на Камчатке. Также в планах освоения "дальневосточного гектара" производство и продажа ослиного молока и иппотерапия.

— Ослиное молоко очень питательное. Это один из самых дорогих видов молока. В Древнем Египте пользовалось успехом. Пока мы молоко не продаем, стараемся, чтобы его в основном пили ослята, — сообщает Татьяна.

По закону, семья Бабушкиных может взять еще два гектара земли, но пока они решили не торопиться. Татьяна уверена, что будущее за натуральным хозяйством. Поэтому и детей своих растит на земле, чтобы они умели ее возделывать и получать урожай.

Юрий Цыпин: в фермеры из морских глубин

Бывший водолаз Юрий Цыпин мечтает построить на курильском острове Кунашир ферму и завод по переработке молока. На остров он приехал из Ростова-на-Дону.

— В детстве я жил в деревне. Мама одна воспитывала восьмерых детей. Я седьмой. Было тяжело, выросли благодаря тому, что держали хозяйство. Естественно, с самого рождения я был привязан к нему, уже в начальной школе доил коров, косил сено, выполнял все, что требовалось по хозяйству, а оно у нас было большое: куры, утки, коровы, козы, — вспоминает Цыпин.

По его словам, на Кунашире сначала шесть лет работал водолазом, нырял, доставал морепродукты. Потом четыре года ходил в моря, был капитаном судна.

— На земле начал работать, когда родилась дочка. В море как: месяц-два ходишь, сутки дома, потом опять на месяц в море, как растут дети — не видишь. Сейчас работаю начальником ЖЭУ, параллельно занимаюсь сельским хозяйством, — поясняет Цыпин.

— Мечта заняться сельским хозяйством была у меня давно. Местная администрация дала небольшой участок, я там построил небольшую базу. Купил одну корову, вторую, третью, сейчас у меня их восемь, пять тельные, есть куры, свиньи, утки. По весне еще четырех коров куплю, поднакоплю сейчас денег, может, машину продам и куплю, — рассказывает Юрий Семенович.

Он отмечает, что сначала все делал сам, сейчас ему помогают три человека. "Если брошу работу, хозяйство не потяну. У меня нет пока бизнеса, который прибыль приносит, я туда только вкладываюсь. На свою зарплату покупаю комбикорм, стройматериалы, — делится начинающий фермер.

Юрий говорит, что его продукция пользуется большим спросом в Южно-Курильске.

— У меня все электрическое, руками не дою, все стерильно. Купил доильный аппарат, миксер, сыроварню. Летом делал сметану, творог, сыр, сливки. Молоко пока не продаю — объемы не позволяют, — поясняет Цыпин.

Поначалу, рассказывает Юрий, земли для развития хозяйства не хватало: нужны были коровник, телятник, скотобойня, водопровод. Поэтому, когда узнал о раздаче "дальневосточного гектара", сразу пошел в районную администрацию.

— Шел, имея четкий план, взял два гектара: на себя и жену. Теперь у меня пять гектаров — буду расширяться, — уточнил Цыпин.

На одном гектаре, поясняет фермер, будет огород: картофель, морковь, капуста. На другом — коровник для молодняка. В планах еще и молочный завод.

В области для фермеров предусмотрены меры поддержки. Дают до трех миллионов рублей. Для меня три миллиона — огромная сумма, я так могу развернуться! Юрий Цыпин Фермер

— Я всегда задавался вопросом, почему на Кунашире нет переработки молока. Мы молочную продукцию здесь фактически не едим. Приходит пароход из Владивостока, привозит кефиры, ряженку, йогурт, чуть задержался на работе — в магазине молочку не купишь: разбирают все, несмотря на цену. Считаю, что на Кунашире надо создавать производство молочной продукции, и целеустремленно занимаюсь этим, — делится фермер.

По его мнению, завод нужен небольшой, который мог бы обрабатывать 500 литров в день.

— Молочка будет свежая, можно заключать договоры с детскими садами, больницами — есть куда реализовывать продукцию. Когда в администрации заключал договор на лизинговую поставку техники, мне пояснили, что в области для фермеров предусмотрены меры поддержки. Дают до трех миллионов рублей. Для меня три миллиона — огромная сумма, я так могу развернуться! Три года потихоньку ферму создаю, а дали бы деньги, и коровник уже бы стоял, и много чего сделал, — заявляет Цыпин.

Сейчас в мэрии ему дали перечень документов, необходимых для получения субсидии.

— Занимаюсь этим, заполняю бланки, надо расписать бизнес-план: какое стадо будет, объемы производства молока и др. Надеюсь, помощь будет, да я и сам руки не опускаю, потому что знаю: у меня все получится, — заявляет фермер.

— На Кунашире я надолго. Раньше хотел уехать: не было ни дорог, ни одного фонаря, дома облезлые, для детей ни кружков, ни секций. Сейчас видно, что государство вкладывает в развитие Курильских островов: построили новые детские сады, Дом культуры, бассейн, асфальт положили. Все красиво. Ребенок ходит в музыкальную школу, рисует и поделки делает, я за нее спокоен. Еще и землю дают. Думаю, пройдет год-два, и сюда люди поедут, — рассуждает Цыпин.

Семья Коваленко: с бесхозных земель на легальные

Одной из семей, которые уже получили участок, стали Коваленко — супруги и трое детей. Они не первый год трудятся на земле: выращивают овощи, разводят животных — у семьи 20 голов крупного рогатого скота, продают мясо и молоко.

— В моей семье покупное молоко никто не пьет, только свое, — с гордостью говорит глава семейства Алексей.

Прежде Коваленко обрабатывали бесхозные земли, выращивали овощи и пасли скот где придется. Конечно, не покидала мечта о собственном участке, земле, где можно обжиться и смело реализовать все задумки. Вначале они приобрели участок, на котором построили коровник. Затем, узнав о новом законе и дождавшись, когда он заработает в Благовещенском районе, где живут Коваленко, не откладывая подали заявку. Благодаря закону семья уже получила пять гектаров в Новопетровке — небольшом селе на правом берегу полноводной реки Зея в 60 километрах к югу от Благовещенска.

— Три гектара выделили супруге, по одному — мне и старшей дочери. Всего пять гектаров: один рядом с нашим коровником и четыре недалеко от него. На одном участке сделаю загон для скота, будем растить сено, а то оно дорогое. На остальных в этом году посадим картофель, свеклу, тыкву, морковь, — делится планами фермер. — Рассчитываю, что по мере возможностей удастся увеличить поголовье, а в дальнейшем, если будут средства, построить молочную ферму.

На Кунашире я надолго. Раньше хотел уехать: не было дорог, фонарей, дома облезлые, для детей ни кружков, ни секций. Сейчас государство вкладывает в развитие Курильских островов: построили новые детские сады, Дом культуры, бассейн, асфальт положили. Все красиво. Еще и землю дают. Думаю, пройдет год-два, и сюда люди поедут Юрий Цыпин Фермер

Старшая дочь в семье Коваленко учится в техникуме — будет бухгалтером-экономистом, и если к окончанию учебы ее родители смогут развить ферму и наладить бизнес, помощь дочери будет очень кстати.

— Люди с интересом следят за раздачей гектаров, отправляют заявки, и хотя многие берут землю прежде всего чтобы построить дом, есть и те, кто намерен заниматься сельским хозяйством, работать на земле, — добавил Алексей Яковлевич.

— То, что землю стали давать — это, конечно, хорошо. Но нужно предусмотреть какие-то возможности для поддержки людей, получивших "дальневосточный гектар". Хотя бы на первое время необходима финансовая помощь от государства, чтобы закупить технику, стройматериалы, элементарно обустроить, — считает Коваленко. — Нам, например, кредиты в банке не дают — не подходим, гранты тоже получить не получается. А без такой поддержки, как бы нам ни хотелось, обустроиться очень тяжело. Многое, что можно было бы сделать уже сейчас, приходится откладывать на потом, что, разумеется, сдерживает весь процесс.

Ирина Байбарза, Елена Верещака, Илья Баринов