Сильные холода на юге России внесли коррективы в работу коммунальных служб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Сильные холода, которые установились на юге России, внесли несущественные коррективы в работу некоторых служб реагирования: энергетики Кубани перешли на режим повышенный готовности, а в Адыгее введено ограничение на подачу воды.

В Адыгее Аномальные морозы установились , где вызвали перебои с подачей воды, из-за чего власти ввели ограничение на подачу: вода будет подаваться в Майкоп с 6 до 9 утра и с 18 до 21 часов мск. Частный сектор и первые этажи многоэтажек ограничений в подаче воды не почувствуют.

"Аномально низкая для южного региона температура в горах республики - до минус 20-23 градусов - сократила запасы воды, которая поступает в Майкопский групповой водовод из карстовых источников, расположенных в горах Адыгеи. Поступление воды в столицу республики снизилось до критических отметок. Для урегулирования ситуации сегодня принято решение о введении ограничения на подачу холодной воды майкопчанам - до шести часов в сутки", - сообщил корр. ТАСС гендиректор МУП "Майкопводоканал" Султан Апажихов.

Энергетики в режиме повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в компании "Кубаньэнерго", работающей в Краснодарском крае и Адыгее.

"В связи с резким понижением температуры и обильными осадками в виде снега на территории Краснодарского края и Республики Адыгея специалисты "Кубаньэнерго" работают в усиленном режиме. Энергетиками предпринят ряд превентивных мер по обеспечению надежной и безаварийной работы электросетевых объектов в условиях сильных холодов", - сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что специалисты готовы при необходимости выехать на место аварии, но серьезных отключений на энергосетях сейчас нет.

Как пояснили корр. ТАСС в "МРСК Юга", осуществляющей передачу энергии в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Калмыкии, режим повышенной или особой готовности не введен, так как погода не критичная для энергетиков. "Обычный мороз не является фактором, из-за которого необходимо входить в особый режим работы. Если сильное обледенение или ветровые нагрузки, тогда - да. В зоне деятельности "МРСК Юга" работа энергообъектов осуществляется в штатном режиме", - сказали в компании.

ДПС патрулирует трассы

Как пояснили корреспонденту ТАСС в ГИБДД по Ростовской области, в некоторых северных районах региона усилено патрулирование трасс экипажами ДПС. "Они ездят по трассам и мониторят обстановку. Пока на трассах проблем нет, они сухие и оперативно очищаются от снега, которого не очень много", - сказала старший инспектор пропаганды ГИБДД региона Диана Азеева.

Также в Ростовской области продлена работа шести мобильных пунктов обогрева, которые выставлены на трассах. "Пункты обогрева, которые были развернуты 27 января, продолжают дежурить на трассах области до особого распоряжения. За прошедшие дни оказание помощи потребовалось одному дальнобойщику, машина которого заглохла на трассе", - сообщили в региональном ГУ МЧС по Ростовской области.

Чтобы в Ростовской и Волгоградской областях и в Калмыкии не перекрывались федеральные трассы, в минувшие выходные дежурило и работало 78 специализированных дорожных машин. "Во избежание аварийных ситуаций на федеральных трассах этих регионов израсходовано более 3,3 тыс. тонн противогололедной смеси, от снега очищено более 6 тыс. км дорог. Движение на подведомственных трассах осуществляется в штатном режиме", - сообщили ТАСС в ФКУ Упрдор "Азов", которое управляет федеральными дорогами в трех регионах.

По данным МЧС по Волгоградской области, снежных завалов на автодорогах нет. "Затруднений движения нет. На случай ухудшения обстановки мобильные пункты обогрева МЧС в готовности выехать на трассы. Но на данный момент в этом необходимости нет", - сказали в МЧС по Волгоградской области.

В ближайшие сутки, согласно данным метеоспутников, установленных вдоль федеральных трасс, осадков не будет, но ожидается понижение температуры воздуха, местами до минус 20 градусов.

Ситуация на курортах

Видимость на дорогах Сочи не самая лучшая и составляет до 500-1000 метров. В горах выше 1000 метров сохраняется опасность схода лавин, при этом оба горнолыжных курорта, "Горки Город" и "Роза Хутор", не приостанавливали свою работу и принимают туристов. Ситуация в городе стабильная: энергетики не фиксируют аварии на энергосетях, аэропорт в Сочи работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует без сбоев.

В соседней с Сочи Абхазии ситуация хуже - здесь дети не смогли попасть в школы из-за снежных заносов и плохой работы общественного транспорта. "Потому принято решение распустить школьников до прекращения снегопадов, поскольку из-за непогоды возможны перебои и с электроэнергией, детям лучше находиться в это время у себя дома", - сообщили ТАСС в Министерстве образования республики.

По информации синоптиков, в течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться во власти антициклона с холодными арктическими массами воздуха. "Ожидается переменная облачность, без осадков, в понедельник - снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов, днем не выше плюс 5 градусов", - сообщает Гидрометеослужба рсепублики.