Земля манит: зачем питерские казаки собираются основать поселение на границе с Китаем

Казаки из Санкт-Петербурга планируют стать "первопроходцами" в освоении дальневосточных земель: с 1 февраля 2017 года любой гражданин России сможет бесплатно получить участок площадью в 1 га на территории Дальнего Востока. Готовиться к этому событию казаки начали за год: выясняли процедуру получения гектара, налаживали контакты с представителями регионов, искали таких же, как они, желающих получить землю.

Так и образовалось общественно-патриотическое движение "Дальневосточный гектар", которое было официально зарегистрировано и в котором уже более 80 тысяч участников со всей России. Участники движения разработали несколько коммерческих проектов, и первый из них уже готов к запуску.

У нас ситуация в Санкт-Петербурге неоднозначная. У нас единственный округ в стране, где нет войска, поэтому казаки, которые хотят нести государственную службу, решили присоединиться к Уссурийскому войску и создать свои поселения на границе с Китаем Юрий Бугаев председатель общественного движения "Дальневосточный гектар"

Как рассказал ТАСС председатель общественного движения "Дальневосточный гектар" Юрий Бугаев, поводом для переезда казаков из Петербурга на Дальний Восток стало отсутствие войска — той структуры, которая позволяет казакам нести государственную службу.

— Просто у нас ситуация в Санкт-Петербурге неоднозначная. У нас единственный округ в стране, где нет войска, поэтому казаки, которые хотят нести государственную службу, решили присоединиться к Уссурийскому войску и создать свои поселения на границе с Китаем, — объяснил руководитель движения.

Он сам зарегистрировался в Приморье осенью 2016 года, чтобы объединение могло действовать более эффективно. Бугаев отмечает, что этот современный проект отвечает вековым традициям казачества.

— Все дальневосточные земли освоены казаками, начиная с Ермака и кончая Дежневым, — напомнил он. — Хабаров, Пенда, который открыл реку Лену, очень много было достойных казаков. И наша задача сейчас — удержать эту территорию и помочь ей процветать дальше.

Добрососедство и коммерция

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

Изучив юридические вопросы, организаторы движения решили осваивать территории сообща.

— Каждый житель России с 1 февраля может взять один гектар земли на Дальнем Востоке, но, чтобы получить его в собственность, его нужно обработать. Это довольно проблематично. Рентабельно собрать группу единомышленников и брать для обработки не менее 500 гектаров, а один-два или даже 10 гектаров брать экономически невыгодно — больше денег израсходуешь на поездку. Именно поэтому мы ищем единомышленников, которые готовы подключиться к этой программе, получить землю в собственность и, даже не выезжая на территорию Дальневосточного федерального округа, участвовать в ее освоении, — рассказал Юрий Бугаев.

В проектах, разработанных движением "Дальневосточный гектар", есть социальные, благотворительные и коммерческие.

Один из них — создание военно-промышленной "Территории казачьего единства". На ней будет агропромышленный комплекс, а прибыль от его работы пойдет на нужды общины, возрождение казачьей культуры, военно-патриотическое обучение казаков.

Каждый житель России с 1 февраля может взять один гектар земли на Дальнем Востоке. Но, чтобы получить его в собственность, его нужно обработать. Это довольно проблематично. Рентабельно собрать группу единомышленников и брать для обработки не менее 500 га. Именно поэтому мы ищем единомышленников Юрий Бугаев председатель общественного движения "Дальневосточный гектар"

Сельское хозяйство будут развивать и участники проекта "Родовые поместья", но в нем не обозначена коммерческая составляющая.

— В проект приглашаются все, кто любит свою родину, природу и землю, а также стремится к прекрасному будущему. Поэтому предполагается даже простое добрососедство — ведь есть множество прекрасных людей, которые хотят просто иметь дом с огородиком, то есть жить более традиционным укладом, — говорится в описании концепции.

Другой проект — "Дальневосточная слобода" — нацелен на развитие туризма. Здесь будут периодически или постоянно жить люди, а затем здесь постепенно появятся эксклюзивные экологические туристические базы для отдыха, охоты, рыбалки. Базы будут расположены примерно в 10 км друг от друга, а между ними можно будет проложить туристические маршруты.

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Участники движения организуют также благотворительный проект для оказания помощи в получении земли русским переселенцам-старообрядцам из Боливии. Латиноамериканские староверы — потомки тех, кто был вынужден искать спасения на землях Сибири и Дальнего Востока из-за преследования за религиозные убеждения в России в XVIII–XIX вв. В рамках проекта земельные участки передадут в дар русским староверам, переселившимся из Боливии. Единственное, что пока не продумано до конца, — юридическая основа проекта.

Кедровый дар

Самый подготовленный к реализации проект — "Кедровый дар". Кедровый лес будет осваиваться, а дикоросы — перерабатываться. Этот проект планируется реализовывать в первую очередь.

— Проект "Кедровый дар" находится на максимальной стадии готовности из всех представленных у нас проектов. Его можно рассматривать как первоочередной. Он будет запускаться с 1 февраля с вероятностью на 90%. Все будет зависеть от принятия общего решения участниками этого проекта, — сообщил ТАСС координатор проекта "Кедровый дар" в общественном движении "Дальневосточный гектар" Михаил Головизин.

Участники проекта должны будут оформить на себя по одному гектару на территории лесного массива площадью в несколько сотен гектаров. В этом им помогут организаторы. Количество участников ограничено: предполагается, что их будет не больше двух тысяч. Участвовать уже готовы больше тысячи человек. Они участвуют в проекте своим земельным паем и денежными взносами, которые пойдут на разработку бизнес-плана и организацию производства.

Участники будут не только собирать плоды, но и заниматься природоохранной и социально направленной деятельностью. Организаторы уверены, что это будет низкозатратный, но высокорентабельный проект.

В разработке бизнес-плана участникам "Кедрового дара" обещал помочь Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), в составе которого действует Международная лаборатория кооперации. На создание плана, по предварительным оценкам, потребуется около 250 тысяч рублей. Эту сумму сформируют за счет взносов участников.

В дальнейшем участникам проекта предстоит вложить средства в создание производства.

Финансирование проекта осуществляется за счет взносов участников до выхода на самоокупаемость, поясняют организаторы, обещая, что размеры взносов не будут "астрономическими", поскольку проект включает достаточно большое количество участников и будет реализовываться поэтапно.

— Задача общественного движения на момент рождения проекта состояла в том, чтобы подготовить проект с минимальным инвестированием, — пояснил координатор.

Михаил Головизин отметил, что "проект фактически уже стартовал с момента его объявления как проекта". В ближайшие два месяца, по предварительным планам, его участники оформят свои дальневосточные гектары в указанном организаторами кедровом массиве леса, затем партнеры, которые проживают на Дальнем Востоке, обойдут эту территорию, составят фотоотчет для всех участников и разошлют его.

— Последующими шагами будет выстраивание технологической цепочки, формирование управленческого и рабочего коллектива и другие бизнес-процессы, которые будут следовать по бизнес-плану, — пояснил куратор. — В моем понимании это произойдет в течение 2017–2018 годов. Урожай 2018 года будет перерабатываться на кооперативном оборудовании участников проекта, я это вижу так. Но более точно на этот вопрос сможет ответить только просчитанный и воплощенный бизнес-план, — сказал Головизин.

В переработку планируется пустить сам кедровый орех, его скорлупу, хвою кедра, шишки, а также другие дикоросы, которые произрастают на этих земельных участках, в том числе грибы, ягоды, папоротник.

— Наша группа имеет желание реализовать инновационный подход в переработке — практически безотходный, — пояснил куратор "Кедрового дара".

Предложенные варианты оборудования по глубокой переработке проанализируют ученые петербургских технических вузов и порекомендуют оптимальное решение к реализации в проекте.

Проект "Кедровый дар" находится на максимальной стадии готовности из всех представленных у нас проектов. Его можно рассматривать как первоочередной. Он будет запускаться с 1 февраля с вероятностью на 90%. Все будет зависеть от принятия общего решения участниками этого проекта Михаил Головизин координатор проекта "Кедровый дар" в общественном движении "Дальневосточный гектар"

Предприятия будут создаваться на Дальнем Востоке.

— Транспортная удаленность не позволяет экономически выгодно перевозить необработанное сырье в Москву или Санкт-Петербург. Конечно, предприятие будет располагаться на месте, на одном из гектаров, которые будут получены. Решения по этому поводу будут еще приниматься, но территориально оно будет там, — рассказал Михаил Головизин.

Екатерина Андреева