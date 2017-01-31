В МЧС заявили о безопасности напугавшей пользователей соцсетей переправы через Двину

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Пешеходная переправа через Северную Двину в Архангельске закрывалась в выходные на несколько часов из-за работы ледокола неподалеку, сейчас проход по ней безопасен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по Архангельской области.

В выходные в соцсетях появились фотографии, на которых люди идут по мосткам буквально по воде.

"В субботу за пешеходной переправой в сторону моря от пешеходной переправы, соединяющей центр города с Кегостровом, в судовом ходе застряло судно. Капитан порта принял решение направить туда ледокол. Были проведены ледокольные работы. Обкалывание продолжалось несколько часов, в течение которых переправа была закрыта. Когда после намывания шуги (мелкий рыхлый лед, появляющийся при движении льда по течению - прим. ред.) были положены мостки, люди сразу устремились по ним через судовой ход", - рассказали в пресс-службе.

Как поясняют в МЧС, в обычное время по мосткам через судовой ход проходит одновременно один-два человека. Ледокольные работы и намывание шуги продолжались несколько часов, поэтому людей перед переправой скопилось много. Главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Архангельской области Андрей Лесюк пояснил, что работники переправы положили мостки, но не успели установить перила, при этом люди уже начали проходить по переправе.

После инцидента состояние перехода проконтролировали сотрудники регионального МЧС и инспекторы ГИМС, а также представители мэрии Архангельска. По словам Лесюка, угрозы жизни и здоровью пешеходов нет.

Пешеходная переправа, которая связывает центр города и Кегостров, ежегодно открывается после ледостава. Ее длина составляет около 3 км. На переправе устанавливаются освещение и трапы, что обеспечивает безопасный проход пешеходов на остров во время зимы.

По дорогам через ближайший мост через Северную Двину от центра города до Кегострова около 20 км.