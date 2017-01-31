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ОНФ намерен разобраться с ситуацией вокруг строительства очистных сооружений на Байкале

В стране
31 января, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены разобраться с ситуацией, возникшей вокруг строительства очистных сооружений на озере Байкал в 2017 году. Об этом заявил ТАСС сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов по итогам состоявшегося заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

"Такой формат, как Общественный совет, доказывает свою эффективность. Фактически только на Общественном совете мы узнали, что в 2017 году из запланированных очистных сооружений практически ничего реализовано не будет", - сказал Бречалов. По его словам, это может быть связано с тем, что региональные и местные власти не успели подготовить необходимую документацию, связанную со строительством очистных сооружений.

"Как сопредседатель ОНФ хочу сказать, что необходимо разобраться, как так получается, что деньги федеральный бюджет выдает, а на местах опоздали с подготовкой документации", - подчеркнул он.

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