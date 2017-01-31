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СМИ: в заповедниках надо строить взлетно-посадочные полосы для повышения доступности

В стране
31 января, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Вице-премьер Юрий Трутнев также отметил, что для развития туристической привлекательности Дальнего Востока надо развивать инфраструктуру и в городах
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грунтовые взлетно-посадочные полосы необходимо строить в районе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для повышения их доступности и туристической привлекательности. Соответствующее поручение уже дано Минприроды РФ, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью "Российской газете".

"Я год назад просил Министерство природных ресурсов и экологии создать систему грунтовых взлетно-посадочных полос в районах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Потому что сегодня добраться до долины гейзеров - мама дорогая! Это только вертолет. Это мало того, что дорого, вертолет еще и с точки зрения погоды капризный вид транспорта, если чуть-чуть тучки, уже никуда ты не улетишь. Самолет летает с большими допусками по погоде, и он значительно дешевле", - пояснил Трутнев.

Он отметил, что глава Минприроды Сергей Донской обещал начать строительство грунтовых взлетно-посадочных полос в ООПТ уже в этом году.

В целом для развития туристической привлекательности Дальнего Востока надо развивать инфраструктуру и в городах - строить гостиницы, реконструировать набережные, морские вокзалы, добавил Трутнев.

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