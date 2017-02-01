Житель Нового Уренгоя, приехавший строить Амурский ГПЗ, получил дальневосточный гектар

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Житель Нового Уренгоя Вячеслав Васильченко, который работает на строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободный Амурской области, 1 февраля, в первый день, когда каждый гражданин России может выбрать участок земли в любом регионе Дальнего Востока, получил сертификат на "дальневосточный гектар". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"Вячеслав Васильченко - начальник отдела капитального строительства "Газпром переработка Благовещенск". Он участвует в строительстве ГПЗ и решил получить "дальневосточный гектар" возле села Черниговка Свободненского района для личного подсобного хозяйства", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что церемония вручения прошла в администрации Свободненского района, в ней участвовал губернатор Александр Козлов.

"Это хорошо, что люди будут вкладывать деньги не в покупку земли, которой в Амурской области предостаточно, а в ее развитие. Это даст тот толчок, в котором мы нуждаемся, ведь регион у нас большой, а население - 800 тыс. человек. Люди нам нужны, новые стройки - нужды. И мы очень рады, что сегодня первые строители завода берут землю. Значит, они верят в это. Значит, у них есть планы не только на строительство, но и на последующую жизнь в регионе, обслуживание завода", - подчеркнул Козлов, отметив, что вручение гектара - "это пример того, что развитие Дальнего Востока есть, и что те институты, которые участвуют в этом развитии, работают".

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям "пилотных" районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, за время реализации второго этапа в регионе поступило около 1,8 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара", уже заключены или находятся на подписи граждан более 700 договоров безвозмездного пользования. На участки площадью свыше 600 га уже зарегистрировано право граждан пользоваться и распоряжаться ими в соответствии с законом.

Крупнейший газоперерабатывающий завод в России

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.На мощностях завода будет производиться порядка 2,5 млн тонн этана и 1 млн тонн пропана в год, около 500 тыс. тонн бутана и 200 тыс. тонн пентангексановой фракции. Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 га.

На завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы. В 2017 году на стройке будет задействовано более 2 тыс. человек, в 2018 году - 14,9, в 2019 - более 15 тысяч человек.