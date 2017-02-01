Почасовой контроль установили за системой "НаДальнийВосток.РФ" для исключения сбоев

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Почасовой контроль для избежания сбоев установлен за федеральной информационной системой "НаДальнийВосток.РФ", с помощью которой с 1 февраля любой россиянин может подать заявку на получение "дальневосточного гектара". По данным на 8:00 мск, подано уже более 1,4 тыс. заявок, сообщает Минвостокразвития.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"Обучены более 12 тыс. сотрудников уполномоченных органов, была проведена техническая модернизация соответствующих подразделений. Сейчас полная мобилизация всех сил, осуществляется ежедневный почасовой контроль хода реализации проекта на Дальнем Востоке, осуществляется оперативное реагирование на все возможные ситуации, стараемся их максимально быстро отрабатывать. Сейчас Дальний Восток готов к реализации этого проекта, и первые результаты уже есть", - приводит Минвостокразвития слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

По состоянию на 8:00 мск, с начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре" подано более 1,4 тыс. заявок на получение участков. Ожидается, что с наступлением утра в центральной части страны число обращений заметно возрастет.

"Это очень неплохой результат, но, я думаю, когда в Москве наступит утро, количество заявок, обращений и просмотров сайта "НаДальнийВосток.РФ" кратно возрастет. По нашим оценкам, основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург - до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов. Также большой интерес с территории Краснодарского края", - добавил Качаев.

По предварительным оценкам, интерес этих регионов обусловлен тем, что свободной для развития бизнеса земли на юге России мало, и предприимчивые люди ищут возможность применить свои таланты и реализовать бизнес-планы. Также интерес проявляют уральские регионы, отмечается в сообщении.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.