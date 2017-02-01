"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

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До недавнего времени заявку на "дальневосточный гектар" могли подать только жители регионов Дальневосточного федерального округа. Но с 1 февраля это право получили все граждане России, где бы они ни жили — хоть за границей.
Получить землю в пользование могут только россияне, иностранцы не вправе даже арендовать землю, полученную россиянином. Один человек может получить один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и т.д. Оформить гектар можно на каждого члена семьи, даже младенца.
Чтобы получить участок большего размера, группа единомышленников может зарегистрировать соседние гектары по отдельности и объединиться в кооператив.
Нет. Земля выдается в безвозмездное пользование только на 5 лет. Потом надо оформлять аренду сроком на 49 лет. Через 10 лет аренды участок при желании можно будет оформить в собственность.
Если в течение 5 лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права.
Можно просто построить дом, разбить клумбу и жить, не ведя никакой хозяйственной деятельности. А можно заниматься бизнесом. На данный момент разработано 30 типовых решений по освоению гектара. Они опубликованы на сайте "НаДальнийВосток.рф" и на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Проекты очень разные, с объемом инвестиций от 100 тыс. рублей до 30 млн рублей. Это и тепличные хозяйства, и автомойки, и лесопилка, и фермерские хозяйства.
"Уже сейчас ясно, что достаточно много вариантов использования земельных участков с целью развития туристической сферы и рекреации. Нам понадобятся типовые проекты и бизнес-решения в этой сфере: гостиницы, турбазы, лагеря", — рассказал ТАСС заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев.
У получателя гектара есть год после оформления участка, чтобы определиться, чем он на нем будет заниматься, и сообщить об этом в органы власти.
Ограничения есть, но их немного. Например, если вы выбрали участок, рядом с которым муниципалитет собирается строить жилье, вам вряд ли разрешат построить на гектаре промышленное предприятие или склад.
А еще есть ряд ограничений по эксплуатации лесных земель. Их можно будет использовать только для видов деятельности, связанных с лесным хозяйством.
Сделать это можно не выходя из дома — на сайте НаДальнийВосток.рф. По мнению разработчиков системы, заполнение и подача заявки должны занять не больше 15 минут. Для этого нужно:
Рассмотрение заявки, по закону, займет не больше 30 дней. Кроме того, разрешено бронировать на неделю сразу несколько участков, чтобы сравнить и выбрать лучший. Для других граждан эти гектары в это время будут недоступны.
Да, и первые месяцы действия закона показали, что это нередкое явление (см. инфографику в конце данного материала). Но, отмечает Сергей Качаев, "отказ всегда должен быть обоснован законом: в отказе всегда должны быть указаны основания, ссылка на соответствующий пункт соответствующей статьи".
Причин отказа может быть несколько. Земельные кадастры в стране еще не очень точные, поэтому выбранный вами участок может оказаться на территории заповедника, месторождения федерального значения, на землях, принадлежащих Минобороны, или наложиться на участок, которым уже владеет кто-то другой. Также нельзя получить участок на землях общего пользования.
По поводу обоснованности отказа вы можете проконсультироваться, позвонив на горячую линию по телефону 8 800 200 32 51. Это бесплатный телефон для звонков по всей России. Также можно использовать мессенджер Viber +7 977 8234 727 или заполнить форму обратной связи на сайте НаДальнийВосток.рф.
Но если окажется, что отказ законен, вы в любом случае можете повторно выбрать участок в другом месте.
Тем, кто планирует переезд, обещали предоставить льготы для ведения бизнеса и получения ипотечных кредитов. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, государство задействует все инструменты поддержки для сельского хозяйства, а о льготной ставке по ипотеке уже есть договоренность с руководством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Точные сроки начала действия всех этих мер пока не известны, так как они обсуждаются. По данным Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока, переселенцы на Крайний Север также смогут пользоваться действующими гарантиями и компенсациями для жителей этих регионов.
Также государство обещает помочь кооперативам от 20 человек с проводкой электросетей и строительством инфраструктуры.
"Выбор участка не должен быть спонтанным, хаотичным или под влиянием ажиотажа, — уверен Сергей Качаев. — Это очень ответственное дело, это право, которое дается вам один раз, и вы должны, прежде чем воспользоваться этим правом, в любом случае исследовать эту территорию, понять, какая там есть инфраструктура, понять, сможете ли вы его освоить и, может быть, даже посчитать, сколько вам будет стоить его освоение, и только тогда уже принимать окончательное решение".
Нужно изучить максимум информации, чтобы в будущем не возникло проблем с освоением участка. Если вы намерены заниматься предпринимательством, стоит составить бизнес-план, чтобы оценить возможность профинансировать этот проект.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС