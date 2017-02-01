"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

До недавнего времени заявку на "дальневосточный гектар" могли подать только жители регионов Дальневосточного федерального округа. Но с 1 февраля это право получили все граждане России, где бы они ни жили — хоть за границей.

Получить землю в пользование могут только россияне, иностранцы не вправе даже арендовать землю, полученную россиянином. Один человек может получить один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и т.д. Оформить гектар можно на каждого члена семьи, даже младенца.

Чтобы получить участок большего размера, группа единомышленников может зарегистрировать соседние гектары по отдельности и объединиться в кооператив.