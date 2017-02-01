На открытие уникального детского космического центра в Кирове не хватает 120 млн руб.

КИРОВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Детский космический центр планируют открыть в Кирове ко Дню космонавтики этой весной. Школьники и студенты смогут с помощью уникальных тренажеров почувствовать себя там настоящими космонавтами: стартовать на ракете с Земли, выйти в открытый космос, однако на завершение работ не хватает средств. Об этом ТАСС рассказал автор проекта, советский космонавт и ученый Виктор Савиных.

"Сам центр уже построен на 90% и оснащен уникальным оборудованием. Осталась только отделка и немного дооснастить техникой, в общей сложности нам не хватает 120 млн рублей, и мы откроем объект к 12 апреля этой весной", - сказал Савиных. Накануне глава региона Игорь Васильев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выделить средства на поддержку этого проекта.

Идея создания центра, по словам Савиных, который всю жизнь посвятил космосу, за что дважды награжден звездой Героя Советского Союза, зародилась у него сразу после завершения полетов в конце 80-х годов прошлого века. Тогда космонавт решил, что необходимо заниматься "космическим воспитанием детей" в нашей стране. "Первой ласточкой" стало открытие в 1989 году в Кирове музея русского ученого, основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского, который детство провел на Вятке. В здании музея Савиных организовал лекции для детей, а также "Циолковские чтения".

Когда стены музея уже не смогли вместить желающих поучаствовать в чтениях на космическую тему, встал вопрос о создании центра.

Детские мечты станут реальностью

По словам собеседника агентства, возведение центра началось три года назад после встречи с главой государства Владимиром Путиным, который поддержал идею космонавта. В борьбу за создание "уникального центра" на своей территории, который может привлечь большое количество туристов, сразу включились другие регионы. Однако Савиных свою идею отстоял, деньги "долго шли", но в конце 2015 года непосредственно началось строительство. "Здание мы построили и насытили оборудованием фактически за год", - подчеркнул ученый.

По его словам, тренажеры, которые находятся в центре, смогут воплотить в реальность "детские мечты о космосе". "Центр тренажеростроения в Новочеркасске, где создаются все тренажеры, на которых тренируются наши космонавты, изготовил для нас уникальное оборудование: тренажер стыковки, на котором проводится имитация полета с момента старта корабля с поверхности Земли и до стыковки с космической станцией; тренажеры, которые имитируют выполнение экспериментов на ее борту, а также тренажер по выходу в открытый космос - все это установлено и уже работает", - отметил Савиных, добавив, что одна из российских фирм космической отрасли передала центру выходной скафандр, который также уже подготовлен.

Кроме тренажеров, в учреждении имеется зал робототехники, студия для занятий художественными работами, а также планетарий. "Оборудование для планетария мы закупили в Голландии, там можно посмотреть прекрасные современные фильмы о космосе", - сказал собеседник агентства. Также в центре будут культивировать астрономию: в верхней части здания организована большая смотровая площадка с телескопом, который космонавт передал учреждению, всего телескопов будет несколько.

Дорога в космос

В космическом центре планируют принимать детей всех возрастов - школьников и студентов. Там они станут участниками краткосрочной, на 2-3 дня, образовательной и игровой программы, заявку на посещение нужно отправить через сайт учреждения, который уже начал работу. Также раз в два года центр планирует проводить "Циолковские чтения", посвященные космической тематике, на которых ребята будут выступать с докладами и слушать лекции. Чтобы попасть на них, учащиеся должны отправить в центр эссе на тему космоса, лучшие из них ученые отбирают и приглашают на чтения для доклада.

"У нас уже на полтора года вперед заявки со всего Волго- Вятского региона, а на "Циолковские чтения", которые мы пока проводим в музее ученого, присылают свои работы и приезжают дети от Калининграда до Сахалина. Их труды очень интересные: одна из девушек после нашего центра защитила диссертацию на тему "Серебристые облака", а мальчик попал в отряд космонавтов", - подчеркнул Савиных. После посещения чтений ребята часто находят очень интересную работу, при этом необязательно в космонавтике, добавил он.

По словам космонавта, многие его друзья и коллеги будут читать лекции в этом центре. После прохождения программы детям будут выдавать сертификаты, которые могут открыть им "дорогу в космос", если они захотят продолжить обучение в этой сфере.

До старта совсем чуть-чуть

"Остались мелкие работы, центр практически готов. Мы и так собираемся открыть его к Дню космонавтики, но не хотелось бы затем закрывать на достройку, ведь это нехорошо, хочется сразу все запустить", - отметил Савиных. По его словам, в создание учреждения уже вложено порядка 500 млн рублей, "но цель средства оправдает".

"Сейчас дети многого не знают - кто такой Гагарин, Королев, нужно возрождать это все. В советское время космонавт каждые два года ездил по стране, читал лекции. В последнее время это угасло. Но мы хотим воспитывать подрастающее поколения в духе космоса и любви к нему, я задался такой целью, для этого мы и создали этот центр", - пояснил Савиных.

"Считаю, что детям Кировской области очень повезло, что у них есть такой земляк, как Виктор Савиных. Детский космический центр - уникален не только для Кирова, но и для всей России, уникален во всех смыслах - здесь будет самая передовая обсерватория, современные тренажеры, многофункциональный зал, где можно будет проводить мероприятия всероссийского уровня. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы этот объект был завершен в плановые сроки", - подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

Виктор Савиных (род. в 1940 г. Оричевский района Кировской области) - советский космонавт, ученый, организатор подготовки кадров в системе высшей школы; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, дважды Герой Советского Союза. Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации. В 1988-2007 ректор, с 2007 президент Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), член экспертного совета Национальной премии "Хрустальный компас".